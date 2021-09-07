به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «وادیم کولیت» معاون مرکز «آشتی طرف‌های متخاصم در سوریه» وابسته به وزارت دفاع روسیه شامگاه سه شنبه به وقت محلی در یک نشست خبری اعلام کرد که تروریست‌های وابسته به جبهه النصره مواضع ارتش سوریه در استان حلب را بمباران کردند که در پی این حمله، یک نیروی نظامی ارتش سوریه زخمی شد.

پیش از این نیز، ارتش سوریه اعلام کرده بود که در حمله توپخانه‌ای تروریست‌ها به نیروهای دولتی سوریه در منطقه کاهش تنش ادلب، یک نیروی نظامی کشته شد.

به گفته این مقام ارتش روسیه، ظرف ۲۴ ساعت گذشته در منطقه کاهش تنش ادلب دست کم ۲۳ حمله از سوی گروهک جبهه النصره ثبت شده است.