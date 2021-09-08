محمود مزارع در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کیفیت هوا براساس اطلاعات ایستگاه‌های پایش فعال در میدان احمدآباد با شاخص ۱۴۲، خیابان استانداری با شاخص ۱۲۸، انقلاب با شاخص ۱۱۸، پروین با شاخص ۱۱۵، باهنر و ورزشگاه میثاق با شاخص ۱۳۹ و کاوه با شاخص ۱۰۶ وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و در ایستگاه بزرگراه خرازی با شاخص ۱۵۴ ناسالم برای عموم شهروندان است.

وی با بیان اینکه چهار ایستگاه پایش هوا در خیابان‌های جی، باغ غدیر، دانشگاه صبح امروز از مدار خارج است، افزود: کیفیت هوا در ایستگاه رودکی با شاخص ۸۲، رهنان با شاخص ۸۱، فرشادی با شاخص ۸۵، فیض با شاخص ۷۴ و میرزا طاهر با شاخص ۸۴ وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

کارشناس امور آزمایشگاه‌های حفاظت محیط زیست استان اصفهان افزود: کیفیت هوا در شهر سجزی با شاخص ۱۵۳ ناسالم برای عموم شهروندان (قرمز) و در شاهین شهر با شاخص ۷۹ و مبارکه با شاخص ۷۲ در وضعیت قابل قبول ثبت شده ضمن اینکه ایستگاه‌های دولت آباد، شاهین شهر، خمینی‌شهر، نجف آباد و کاشان قطع است.

بنا به اعلام اداره کل هواشناسی استان اصفهان جوی آرام و پایدار در سطح استان حاکم است و به علت پایداری و سکون جو، غلظت آلاینده‌ها افزایش یافته است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.