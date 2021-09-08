به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت خارجه کره جنوبی از برنامه سفر وانگ ئی وزیر خارجه چین به این کشور، طی هفته میلادی آتی خبر داد.

وانگ قرار است روز ۱۴ سپتامبر (۲۳ شهریور)، برای اقامتی دو روزه وارد سئول شود و با هدف تبادل نظر عمیق در باب وضعیت شبه جزیره کره، مسائل منطقه ای و جهانی، دیداری با «چونگ اویی یونگ» همتای خود از کره جنوبی داشته باشد.

سفر وانگ به سئول به امید شکست بن بست ایجاد شده در مذاکراتی است که از سال ۲۰۱۹ به این سو عملاً متوقف شده و هدف از آن، کاهش تحریم های کره شمالی به ازای توقف برنامه هسته ای و موشکی پیونگ یانگ است.

این در حالی است که نمایندگان آمریکا، ژاپن و کره جنوبی هم در تدارک نشستی سه جانبه برای رسیدگی به این موضوع طی هفته آینده هستند. احتمال می رود این نشست یک روز پیش از سفر وانگ برگزار شود.

احیای خط تماس اضطراری میان کره شمالی و کره جنوبی در ماه میلادی ژوئن، روزنه ای کوچک برای خروج از بن بست مذاکرات تلقی شد حال آنکه تصمیم آمریکا- کره جنوبی برای برگزاری رزمایش مشترک سالانه، موجب شد تا پیونگ یانگ از پاسخ به تماس های سئول خودداری کند و این روزنه کوچک نیز مسدود شود.