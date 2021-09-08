نوید دانایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در ۲۴ ساعت منتهی به پایان سه شنبه ۳۱ بیمار جدید مبتلا به کرونا در مجموعه تحت مدیریت دانشگاه علوم پزشکی سمنان بستری شدند، ابراز کرد: همچنان در مرحله بحرانی شیوع بیماری کرونا در شهرستان‌های تابعه دانشگاه هستیم چرا که در همین بازه زمانی دو شنبه الی سه شنبه، دو نفر نیز به دلیل کرونا جان خود را از دست دادند.

وی با بیان اینکه در ۲۴ ساعت اخیر همچنین ۱۵۰ بیمار به صورت سرپایی شناسایی و مورد درمان قرار گرفتند، افزود: شرایط همچنان شکننده است لذا از مردم می‌خواهیم در تجمع‌ها شرکت نداشته باشند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان با اشاره به اینکه هفت هزار و ۲۰۰ دوز واکسن در روز سه شنبه تزریق شد، تاکید کرد: با سرازیر شدن مقدار قابل توجهی واکسن به سمت دانشگاه علوم پزشکی سمنان امیدواریم که حتی رکورد امروز نیز در شهرهای تابعه دانشگاه شکسته شود.

دانایی با بیان اینکه ضرورت رعایت پروتکل‌ها، فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک، توضیح داد: با همراهی مردم، مسئولان و کادر درمانی امیدواریم که شیوع ویروس کرونا در جامعه کنترل و کاهش یابد و همچنین باید گفت آنانی که بالای متولد سال ۱۳۵۵ هستند در سامانه وزارت بهداشت ثبت نام و واکسن بزنند.

وی افزود: از مردم می‌خواهیم به محض ابتلاء و علائمی مانند تب و… فوراً به مراکز درمانی مراجعه کنند تا مشکل آفرین نشود بارها اعلام کرده‌ایم که مشکل اساسی بیماران کرونایی، مراجعه دیر هنگام به بیمارستان است که می‌تواند جان بیماران را به خطر بیندازد.