لزوم استعدادیابی ورزشی در محلات پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین گروه از کاروان ورزشکاران پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو در میان استقبال باشکوه مردم و با حضور "حمید سجادی" وزیر ورزش و جوانان، "سیدرضا صالحی امیری" رئیس کمیته ملی المپیک، "امیر محسنی" مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران و جمعی از مدیران ورزشی وارد کشور شدند.

"امیر محسنی" مدیرعامل سازمان ورزش در این آئین به نمایندگی از شهردار تهران از افتخار آفرینان پارالمپیک و اعضای تیم ملی والیبال نشسته تجلیل و پیام تبریک شهردار تهران به قهرمانان پارالمپیکی را ابلاغ کرد.

در رقابت‌های پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو، ورزشکاران کشورمان موفق به کسب ۲۴ مدال طلا، نقره و برنز شدند که ۶ مدال توسط ورزشکاران تهرانی کسب شد. "صادق بیگدلی" عضو تیم ملی والیبال نشسته و رئیس اداره ورزش شهرداری منطقه ۱۷ تهران نیز مورد استقبال گرم مدیران وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و سازمان ورزش شهرداری تهران قرار گرفت.

"امیر محسنی" مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران با اشاره به مدال آوری تیم والیبال نشسته ایران در رقابت‌های پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو گفت: این کاروان جانبازان و معلولان یکی از پر افتخارترین کاروان‌های کشورمان در این دوره از رقابت‌ها بود و با ۱۲ مدال طلا، ۱۱ مدال نقره و یک مدال برنز نام آور شدند و این در حالی بود که یک بانوی ورزشکار را نیز در این کاروان داشتیم.

وی با اشاره به اینکه در این کاروان ۶ نفر از ورزشکاران تهرانی را نیز داشتیم، افزود: صادق بیگدلی که عضو تیم ملی پارالمپیک بود، کارمند شهرداری منطقه ۱۷ و رئیس اداره ورزش و تربیت بدنی این منطقه است.

محسنی با بیان اینکه امروز از طرف شهردار تهران به استقبال تیم ملی آمدم، گفت: شهروندان تهرانی قهرمانان شهرشان را مورد استقبال چشمگیری قرار دادند و امیدواریم این پیروزی‌ها تداوم داشته باشد.

مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران در پایان خاطرنشان کرد: در شهرداری تهران معرفی رسالت استعدادهای شهر تهران را داریم و از طریق محلات پایتخت این کار را ادامه خواهیم داد.