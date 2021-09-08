به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، آدهارا پرز سانچز مکزیکی با آی کیو ۱۶۲ تصمیم دارد در آینده فضانورد شود و جهان را تغییر دهد. او می‌خواهد به فضا سفر کند و حتی در مریخ شهرک سازی کند.

آی کیو این دختربچه ۱۰ ساله از آلبرت انیشتین و استیون هاوکینگ بیشتر است. این درحالی است که فردی با آی کیو ۱۳۰ نابغه به حساب می‌آید.

سانچز از ۳ سالگی خواندن و حتی جبر نیز آموخته است. او اکنون مشغول تحصیل در ۲ رشته مهندسی سیستم‌ها و مهندسی صنایع در ۲ دانشگاه مختلف است.

البته این نابغه ۱۰ ساله مبتلا به سندرم آسپرگر است که نوعی از اتیسم به شمار می‌رود و برقرار ی ارتباط اجتماعی برای افراد را سخت می‌کند. او در سن ۵ سالگی از دبستان و ۸ سالگی از دبیرستان فارغ التحصیل شد.

او قصد دارد پس از تکمیل تحصیلات دانشگاهی اش در مکزیک به دانشگاه آریزونا برود زیرا این مرکز آموزشی به دلیل اجرای برنامه‌های مختلف اکتشاف فضایی برای ناسا مشهور است. جالب آنکه رئیس این دانشگاه از او دعوت کرده در آنجا درس بخواند.