«ایگ» نوبل ۲۰۲۰ برگزار شد/ عجیب ترین تحقیقات دنیا جایزه گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آرس تکنیکا، مراسم «ایگ نوبل» (Ig Noble) امسال برگزارشد و مانند هر سال جوایزی به تحقیقاتی عجیب تعلق گرفت.

سی امین مراسم ایگ نوبل به دلیل شیوع ویروس کرونا به جای برگزاری در دانشگاه هاروارد به طور مجازی پخش شد. با این وجود برخی سنت های این مراسم از جمله اعطای جوایز توسط برندگان واقعی جایزه نوبل به طور واقعی برگزار شد.

این جوایز در سال ۱۹۹۱ میلادی تاسیس شده و در حقیقت هجوی از مراسم نوبل واقعی است و به دستاوردهایی تعلق می گیرد که در درجه اول مضحک هستند و در درجه ثانویه افراد را وادار به تفکر می کند.

برندگان ایگ نوبل ۱۰ هزار میلیارد دلار زیمباوه جایزه می گیرند که معادل ۴۰ سنت آمریکا است. در سال جاری نیز این جوایز در رشته های مختلف برگزار شد که برخی از آنها را در زیر می خوانید:

تحقیق روی صدای تمساح

استفان ربر، تاکشی نیشیمورا، جودیت جانیش، مارک رابرتسون و تکومش برای انجام تحقیق روی یک تمساح و قراردادن حیوان در لوله ای پلاستیکی با هوای مملو از هلیوم برنده این جایزه شدند.

کروکدیل، تمساح و خزندگان مشابه سروصدای زیادی به خصوص در فصل جفت گیری دارند. این محققان درباره دلیل ایجاد اصوات توسط تمساح و این امر که حیوان از سروصدا به عنوان ابزاری برای نشان دادن اندازه بدن خود استفاده می کند، تحقیقاتی انجام دادند.

برای این منظور آنها از یک تمساح ماده چینی کمک گرفتند و او را در یک لوله پلاستیکی قرنطینه کردند که مملو از گاز هلیوم بود، این تمساح در پاسخ به ۴۰ تمساح دیگر سروصداهای زیادی ایجاد کرد.

ابروها نشانگر افراد خودشیفته

میراندا گیاکومین و نیکلاس رول برای ابداع روش شناسایی افراد خودشیفته به وسیله بررسی ابروهایشان برنده ایگ نوبل پزشکی شدند.

تحقیقات قبلی نشان داده است صورت افراد یکی از نخستین نشانگرهای خودشیفتگی فرد را در خود دارد. بنابراین گیاکومین و رول ۳۹ داوطلب را استخدام و از صورت آنها در حالت عادی عکاسی کردند. در مرحله بعد پرسشنامه ای مربوط به افراد خودشیفته را در اختیار آنها قرار دادند.

سپس این محققان از عکس های داوطلبان در مجموعه ای از مطالعات استفاده کردند که طی آنها از داوطلبان خواسته شد صورت افراد را با توجه به اینکه چقدر خودشیفته به نظر می رسند، رده بندی کنند. پژوهش نشان داد ابروها یکی از مهمترین ویژگی های صورت در نشان دادن خودشیفتگی فرد هستند و افراد با توجه به ابروها، افراد خودشیفته را میان عکس ها انتخاب کردند.

کرم های خاکی مرتعش می شوند

ایگور ماکسیموف و آندری پوتوتسکی برای نشان دادن شکل کرم های خاکی زنده در زمانیکه یکی از آنها با فرکانس بالا مرتعش می شود برنده ایگ نوبل این بخش در ۲۰۲۰ شدند.

به طور کلی، هنگامیکه در یک استخر آب ارتعاش ایجاد می شود، از فرکانس معینی به بعد امواج ایستاده روی سطح آن شکل می گیرند که به امواج فارادی مشهور هستند. ماکسیموف و پوتوتسکی نشان دادند از آنجا که بسیای از ارگانیسم های زنده تقریبا از مایعات ساخته شده اند، احتمالا در شرایط خاصی حالت امواج ایستاده را تجربه می کنند و کرم های خاکی نیز همین امواج را تجربه می کنند!

تعیین استانداردهای تشخیص اختلال میسوفونیا

نینکو وولینک، دامیان دنیس و آرنولد ون لون برای تشخیص یک اختلال ناشناخته پزشکی به نام میسوفونیا برنده این جایزه شدند. میسوفونیا اختلالی است که در آن فرد از صدای جویدن دیگران، زنگ موبایل و غیره رنج می برد.

محققان طی پژوهشی جدید فهرستی از حوزه تشخیصی استاندارد برای میسوفونیا ارائه کرده اند که به نظر می رسد یک اختلال پزشکی جدید است.

جایزه آموزش پزشکی برای رهبران کشورها

ژائیر بولسونارو از برزیل، بوریس جانسون از انگلیس، نارندا مودی از هند، آندرس مانوئل لوپز اوبرادور از مکزیک، آلکساندر لوکاشنکو از بلاروس، دونالد ترامپ از آمریکا، رجب طیب اردوغان از ترکیه، ولادیمیر پوتین از روسیه و قربانقلی بردی محمداف از ترکمنستان برای استفاده از همه گیری کووید ۱۹ برای نشان دادن آنکه سیاستمداران در مقایسه با محققان و پزشکان تاثیر سریع تری در مرگ و زندگی انسان ها دارند، برنده این جایزه شده اند!

مارک آبراهام ادیتور نشریه سالانه Improbable Research در باره این جایزه می گوید: این تحقیق به روایتی گسترده و البته ساده تعلق دارد. بخشی از آنچه ما انجام می دهیم آن است که افراد را به تفکر واداریم تا درباره موضوعات واقعی بحث و گفتگو کنند.

وی افزود: گاهی اوقات اندکی ابهام به ایجاد یک گفتگوی ثمربخش منجر می شود. خب اکنون وجه مشترک تمام کشورهایی که ذکر شدند، چیست؟ این وجه مشترک در حقیقت رهبران سیاسی است که کارشناسی علمی را نادیده گرفتند و و سیاست هایی فاجعه آمیز را برای مقابله با کووید ۱۹ اتخاذ کردند.