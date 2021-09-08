همایش ملی «کتاب سال بانوان جامعة الزهرا» فراخوان داد

به گزارش خبرنگار مهر، فراخوان سومین همایش ملی «کتاب سال بانوان» به همت جامعه الزهرا (س) اعلام شد.

محورهای این همایش شامل آثار منتشر شده بانوان اعم از تألیف، ترجمه و تصحیح در عرصه علوم اسلامی انسانی، رساله‌های سطح چهار بانوان طلبه و رساله‌های دکتری بانوان در عرصه علوم اسلامی انسانی و آثار منتشر شده پژوهشگران (خانم و آقا) در عرصه زن و خانواده است.

یادآور می‌شود مهلت ارسال متن کامل مقالات تا پایان مهرماه ۱۴۰۰ بوده و علاقمندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت همایش http://ketabebanovan.ir/ مراجعه نمایند.