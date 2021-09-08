به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه «دای زِیت» آلمان در گزارشی اعلام کرد که اداره پلیس جنایی فدرال این کشور (BKA)، به طور مخفیانه به جاسوس افزار اسرائیلی «پگاسوس» دست یافته و از آن برای رصد مظنونین استفاده کرده است.

گفته می شود که این نهاد به رغم دغدغه های جدی وکلای خود مبنی بر سوء استفاده از این جاسوس افزار که نه تنها برای جمع آوری داده هایی چون ایمیل و شماره تماس های موجود در تلفن های همراه طراحی شده بلکه دسترسی به میکروفون و دوربین آنها را نیز میسر می کند؛ قراردادی را با شرکت صهیونیستی «ان اس او» امضا کرده است.

اداره پلیس جنایی آلمان، نخستین بار در سال ۲۰۱۷ درباره دسترسی به پگاسوس وارد مذاکره با شرکت صهیونیستی سازنده آن شده است اما این طرح در سال ۲۰۱۹ عملی شد. به این ترتیب، دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان در مواردی خاص، مجوز رصد گوشی های همراه و رایانه های مظنونین را صادر کرد.

رسوایی پگاسوس در ماه میلادی جولای و پس از آن مطرح شد که یک سازمان رسانه ای غیردولتی فرانسوی به نام «داستان های ممنوعه» به همراه عفو بین الملل، اطلاعاتی را منتشر کردند که حاکی از توسل دهها کشور به این نرم افزار به عنوان یک ابزار جاسوسی نامشروع بود.

گفته می شود که حدود ۵۰ هزار شماره تلفن در معرض جاسوسی پگاسوس قرار داشته اند که صاحبان دو مورد از آنها از نزدیکان جمال خاشقجی روزنامه نگار مقتول سعودی هستند.