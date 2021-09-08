خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: تب و تاب شیوع ویروس کرونا که متأثر از رفتار شهروندان و بی توجهی به شیوه نامه‌های بهداشتی است، همچنان به عنوان زنگ خطری در کمین نشسته و سلامت جامعه را تهدید می‌کند.

کرونا همچنان سیر صعودی دارد و ۹ شهرستان استان ایلام را در وضعیت حاد کرونایی قرار داده است و این یعنی زنگ خطر کرونا بیشتر از گذشته به صدا درآمده است.

پر شدن ظرفیت بیمارستان‌های استان از بیماران کرونایی نتیجه ساده انگاری بسیاری از مردم است که کرونا را به شوخی گرفته‌اند، اما این روزها با خیز پنجم کرونا روند واکسیناسیون نیز در استان نیز سرعت بیشتری گرفته است.

البته افزایش روند واکسیناسیون عمومی در استان نیز موضوعی است که می‌تواند کند شدن روند رشد این ویروس کمک کند.

ساده انگاری کرونا در ایلام

یکی از شهروندان ایلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به رغم همه هشدارها اما همچنان دید و بازدیدها، دورهمی ها و مراسمات ختم بر سر جای خود است، مسئولان باید قوانین بازدارنده‌تری را اجرا کنند تا زنجیره این ویروس قطع شود.

مریم نصیری افزود: در نتیجه ساده انگاری آمار فوتی‌های استان بسیار بالا رفته و خوشایند نیست که ما روزانه شاهد مرگ شهروندان باشیم.

وی تصریح کرد: صحنه‌های دلخراشی در بیمارستان‌های استان شاهد آن هستیم و افرادی که با مرگ دست و پنجه نرم می‌کنند، بر همین اساس بیشتر از همیشه پروتکل‌های بهداشتی را باید رعایت کنیم.

۳۶۰ نفر در بیمارستان‌های استان ایلام بستری هستند

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: متأسفانه پیک پنجم کرونا بسیار خطرناک‌تر از دیگر پیک‌ها است، شاید مقداری از قله پیک بیماری پایین آمده اما کماکان همین وضعیت نیز از قله پیک‌های گذشته بالاتر است.

جمیل صادقی فر افزود: بیش از ۳۶۰ نفر در بیمارستان‌های استان بستری هستند که از این تعداد ۷۰ نفر بدحال با سنین پایین و درگیری بالای ریه هستند.

وی ادامه داد: این مسئله یعنی ویروس کاملاً در گردش است و انتقال آن بسیار بالا است، وضعیت در برخی از شهرستان‌ها مانند شهرستان دره شهر، بدره، سیروان تا حدودی بهتر شده و این شهرستان‌ها بالاترین میزان تزریق واکسن را دارند.

وضعیت بیماری کرونا در استان فعلاً خوب نیست

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام بیان کرد: بنابراین وضعیت بیماری کرونا در استان فعلاً خوب نیست، مبادا مردم استان فکر کنند پیک عبور شده اصلاً به این گونه نیست.

صادقی فر تصریح کرد: زمانی می‌توان گفت از پیک عبور کرده‌ایم که تعداد بستری‌ها به ۲۰ نفر برسد، بنابراین کماکان رعایت پروتکل‌های بهداشتی به خصوص استفاده از ماسک و حضور نیافتن در تجمعات را به مردم توصیه می‌کنیم.

وی عنوان کرد: در فضای مجازی عنوان شده بود قرار است در استان ایلام همه افرادی که بالای ۱۸ سال سن دارند از فردا واکسینه شوند، این مسئله به هیچ وجه صحت ندارد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام افزود: خواهش ما این است که افرادی که متولدین ۱۳۶۵ به بعد هستند به هیچ وجه به مراکز فردا مراجعه نکنند، کماکان تزریق واکسن برای متولدین سال ۱۳۶۵ و به قبل انجام می‌شود.

۳۰ درصد افراد بالای ۴۰ سال در استان برای تزریق واکسن اقدام نکردند

صادقی فر افزود: در روزهای آینده و هفته‌های آینده به سمتی خواهیم رفت که محدودیت سنی را برداریم اما هنوز زمان آن نرسیده است، خوشبختانه استقبال از واکسیناسیون خوب است.

وی اظهار کرد: بر اساس آمارها هنوز شاید بیش از ۳۰ درصد افراد بالای ۴۰ سال در استان برای تزریق واکسن اقدام نکرده‌اند، مردم باید بدانند واکسیناسیون یک تجربه جهانی است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام گفت: تا به امروز نزدیک به ۲۴۲ هزار دوز واکسن در استان تزریق شده، یعنی بیش از ۳۹ درصد جمعیت بالای ۱۸ سال استان واکسن تزریق کرده‌اند.

وی افزود: در طی دو روز گذشته ۱۵ هزار دوز واکسن کرونا در استان تزریق شده که اتفاق بسیار خوبی در تزریق واکسیناسیون است.

صادقی فر اضافه کرد: کماکان در استان ظرفیت تزریق واکس وجود دارد، خواهش ما این است که مردم حتماً برای تزریق واکسن مراجعه کنند و به هیچ وجه به شایعات گوش نکنند.

در شرایطی که کرونا با چهره جدید و قدرتمندتر از قبل ظاهر شده ساده‌ترین راه مقابله با آن رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی و پرهیز از دورهمی ها است.

این روزها کرونا اکثر جنبه‌های زندگی افراد را تحت تأثیر خود قرار داده است، از اقتصاد و کسب و کار تا برگزاری مراسمات و ارتباطات اجتماعی افراد در جامعه را، باید تا زمان ریشه کن شدن این بیماری همچنان مسائل بهداشتی باید رعایت شود.