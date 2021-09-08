تاسیس اندیشکده در دفاتر استانی نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، حجت الاسلام حبیب محمدنژاد با ارائه گزارشی از فعالیت‌های مرکز هم اندیشی، ضمن توصیه دبیران مراکز هم اندیشی دانشگاه‌ها به مطالعه و استفاده از مفاد آئین نامه و شیوه نامه‌های اجرایی مراکز هم اندیشی، افزود: بر اساس آئین نامه شورای عالی انقلاب فرهنگی رئیس دانشگاه، عضو شورای هم اندیشی است و در جلسات حضور دارد. بنابراین به راحتی می‌توانید از امکانات دانشگاه جهت پیشبرد برنامه‌های مصوب استفاده نمائید.

وی ادامه داد: همچنین معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه، بسیج اساتید و جهاد دانشگاهی و هر مجموعه‌ای که با اساتید مرتبط است، در این آئین‌نامه دارای جایگاه بوده و عضو شورا هستند. لذا از این فرصت‌ها باید نهایت استفاده را کرد.

رئیس مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی با اشاره به تغییرات جدید در نحوه برگزاری نشست‌های هم اندیشی گفت: نشست‌های تخصصی هم اندیشی در حال حاضر از جایگاه ویژه ای برخوردار شده و نسبت به برنامه‌های سخنرانی و دیگر برنامه‌ها از امتیاز ویژه ای برخوردار می‌باشد.

رئیس مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی با اشاره به لزوم استفاده از ظرفیت مدیران اجرایی دفاتر دانشگاه‌ها برای همراهی دبیران در اجرای برنامه‌ها و ارسال گزارش‌ها خواستار هماهنگی بیشتر در این زمینه شدند.

حجت الاسلام محمدنژاد در ادامه با اشاره به استقبال خوب دفاتر دانشگاه‌ها از طرح اندیشوران که در آن دفاتر هم اندیشی با دعوت از نمایندگان مجلس در استان و مدیران اجرایی استانی در کنار استادان دانشگاه‌ها، ضمن بررسی مشکلات شهرها و استان خود، که به ارائه راهکار علمی و عملی منجر می‌شود، خواستار اهتمام ویژه در این زمینه شد.

وی در ادامه با توجه به راه اندازی اندیشکده‌های مختلف توسط مراکز هم اندیشی که در توسعه کشور عزیزمان ایران نقش آفرینی خواهند کرد گفت: ساختاری تحت عنوان اندیشکده پیشنهاد داده شده است که هر استان به تنهایی و یا دو استان با هم یک اندیشکده تأسیس کنند و متناسب با ظرفیت‌ها و شرایط خود فعالیت کنند.