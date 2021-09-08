خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها - آمنه سپهر: همین چند روز پیش بود که خبر از دست دادن سه نفر دیگر در محور دبیران - شهرپیر شهرستان زرین دشت داغی دیگر بر دل مردم این منطقه گذاشت.

از دست دادن عزیزان به هر شیوه‌ای درناک و جانسوز است، اما مرگ و داغدار شدن خانواده‌ها به دلیل خطای انسانی و بی توجهی متولیان امور راه‌ها و کوتاهی آنان در وظایف محوله چه در بحث تصادفات و چه در بحث استاندارد کردن جاده‌های ارتباطی قابل بخشش نیست و درد خانواده‌ها را دو چندان کرده و به آلامشان می‌افزاید.

برخی جاده‌ها به قتلگاه در کشور معروفند که در استان فارس هم از این محورهایی که به نام مرگ نامگذاری شده کم نبوده و نیست. یکی از این بزنگاههای مرگ محور دبیران - شهرپیر در شهرستان زرین دشت است که هر بار با ترسیم فاجعه و بسته شدن پرونده یکی از ساکنین بر زخم مردمان این شهرستان نمک می پاشد.

جاده شهرپیر- دبیران تنها راه ارتباطی و یکی از پرحادثه‌ترین محورهای زرین دشت است. جاده‌ای که بر اثر عرض کم جان می‌گیرد و خانواده‌ها را به سوگ می‌نشاند و این جاده سالهاست که قرار است تعریض شود اما هنوز اتفاق مؤثری رخ نداده است.

طی روزهای اخیر با وقوع یک تصادف خونین دیگر در جاده شهرپیر دبیران با چند کشته و مجروح بار دیگر داغ دل مردم زرین دشت خصوصاً بخش ایزدخواست این شهرستان ۸۰ هزار نفری تازه شده است. جاده‌ای که به دلیل بی توجهی متولیان جان خانوارها را نشانه گرفته و باعث انتقاد شدید مردم این شهرستان شده است.

امام جمعه شهرپیر، مرکز بخش ایزدخواست شهرستان زرین دشت در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز تأسف از جان باختن ۳ نفر (یک کودک، یک خانم جوان و راننده پراید) در حادثه اخیر جاده دبیران - شهرپیر گفت: تصادفات در این جاده آنقدر زیاد بوده که به جاده مرگ معروف شده است.

حجت الاسلام سید عبدالله مؤمنی تبار با بیان اینکه جاده شهرپیر- دبیران به جاده مرگ و یا قتلگاه معروف شده است، تصریح کرد: مسئولین از سالهای خیلی پیش در جریان این مسیر و حوادثات رانندگی بوده اند اما توجه جدی به این محور ندارند.

مسئولان وعده می‌دهند

نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهرپیر با بیان اینکه عرض این جاده در حال حاضر ۶ متر است، تاکید کرد: ۱۸ کیلومتر از این محور نیازمند تعریض است اما متولیان امور با بی توجهی و وعده‌های سر خرمن با جان مردم بازی می‌کنند.

مؤمنی تبار تاکید کرد: این محور تا به حال بیش از ۵۰ خانواده را داغدار و افراد زیادی را زمین گیر و معلول کرده است.

وی با بیان اینکه در پی وقوع این حوادث تلخ، خشم مردم برافروخته شده است، بیان کرد: وقوع این حوادث باعث شده تا مردم نسبت به همه چیز مأیوس و افکار عمومی متشنج شود.

امام جمعه بخش ایزدخواست شهرستان زرین دشت ادامه داد: بنده از سال ۱۳۸۹ که به عنوان امام جمعه این منطقه منصوب شده ام تا به حال شاهد حضور ۵ مدیر کل در این محور و شنوای وعده‌های بی اساس و پوچ این مسئولین برای ساماندهی این محور بوده ام.

حجت الاسلام مؤمنی تبار با تاکید بر اینکه مردم معتقدند که بسته شدن این مسیر و نداشتن راه ارتباطی بهتر از عزادارشدنشان است، افزود: مردم شهرستان زرین دشت از بی محبتی و کم لطفی متولیان به خود رنجیده خاطر و خشمناک هستند.

او ادامه داد: این محور تا به حال مسئولین زیادی را به خود دیده و تمامی وعده‌های مسئولان امر برای تعریض این جاده بی اساس و در عمل هیچ کاری انجام نشده است.

امام جمعه شهرپیر: چگونه می‌شود که ۱۸ کیلومتر راه در این سال‌ها حتی دو متر هم تعریض و یا روکش نشده است امام جمعه شهرپیر با طرح این پرسش که چه موضوعی است که این محور عیب یابی و مشکلات آن مرتفع نمی‌شود، یادآور شد: چگونه می‌شود که ۱۸ کیلومتر راه در این سال‌ها حتی دو متر هم تعریض و یا روکش نشده است.

وی مردم بخش ایزدخواست را مردمانی قانع، صبور و پای کار عنوان کرد و گفت: این مردمی که با همه کمبودها سازگارنند حقشان این همه بی مهری نبوده و نیست.

حجت الاسلام مؤمنی تباز از خشم غیر قابل کنترل این مردم خبر داد و گفت: لازم است متولیان امور هر چه سریع‌تر جواب قانع کننده‌ای به این مردم بدهند.

نماینده ولی فقیه در بخش ایزدخواست ضمن انتقاد شدید از این روند ابراز کرد: مگر مردم این منطقه مسخره مسئولان هستند که هر روز با وعده‌های سر خرمن سر مردم را گرم می‌کنند.

این مقام مسئول در ستاد نماز جمعه شهرپیر هشدار داد: به نظر می‌رسد تا دیر نشده اقدام عاجلی برای تعریض این جاده انجام شود تا خشم عمومی فروکش کند.

حجت الاسلام مؤمنی تبار در بخش دیگری از سخنان خود وضعیت جاده‌های زرین دشت را اسف بار عنوان کرد و گفت: راههای مواصلاتی شهرستان زرین دشت با بی مهری شدید مسئولان روبرو بوده بطوریکه حتی یک راه استاندار در محورهای این شهرستان به چشم نمی‌خورد.

او با بیان اینکه محور حاجی آباد - شهرپیر نیز یک مسیر فرعی با حجم ترافیک بالاست، اظهار کرد: این محور که تنها راه ارتباطی مردم شهرپیر به حاجی آباد مرکز شهرستان زرین دشت است با مشکلات عدیده ای روبرو و به دلیل خرابی جاده خودروهای مردم دائماً با استهلاک و جان مردم نیز در خطر است.

مؤمنی تبار بر لزوم توجه ویژه به راههای این شهرستان که دائماً در حال جان گرفتن هستند، تاکید کرد و گفت: مسئولان اگر واقعاً احساس مسئولیت می‌کنند و می‌خواهند در فردای قیامت جوابگوی مردم باشند به وعده‌هایشان خاتمه دهند و در عمل پاسخگوی مردم باشند و با طرح قیر و اعتبارات مردم را بیشتر از این سرگردان و داغدار نکنند.

به هر روی، علت بخش زیادی از تصادفات رانندگی عدم ایمنی راه‌ها است و جاده شهرپیر دبیران به عنوان یکی از پرترددترین جاده بخش ایزدخواست به دلیل نزدیکی این شهرستان به جهرم و لارستان نیازمند توجه جدی مسئولان است، این جاده با عرض نامناسب باعث بروز تصادفات متعددی در این مسیر شده است تا مردم بخش ایزدخواست در شهرستان زرین دشت این جاده را با نام «جاده مرگ» بشناسند