به گزارش خبرنگار مهر، چند ماه پیش بود که کشور عربستان به فیفا پیشنهاد داد مسابقات جام جهانی به جای چهار سال، هر دو سال یک بار برگزار شود. در کنگره ماه می فیفا با ۱۶۶ رای موافق و ۲۲ رای مخالف، مقرر شد بررسی بیشتر این پیشنهاد در دستور کار قرار بگیرد و این اتفاق قرار است در دوحه قطر رخ بدهد.

روزنامه «الشرق الاوسط» عربستان خبر داد حدود ۸۰ مربی و بازیکن در جلسات رسمی دو روزه که این هفته در دوحه قطر برگزار می‌شود، در فرایند مشورت و بحث درباره پیشنهاد عربستان حضور خواهند داشت تا طرح برگزاری هر دو سال یک‌بار جام جهانی تصویب شود.

این جلسات زیر نظر فیفا و با حضور «آرسن ونگر» سرمربی سابق تیم آرسنال و مدیر توسعه فیفا برگزار خواهد شد.

به گزارش الشرق الاوسط، گروه مشورتی که در حال حاضر در دوحه حضور دارد متشکل از بیش از ۸۰ بازیکن و مربی است که روی هم رفته تجربه حضور در بیش از ۳ هزار بازی بین المللی و بیش از ۳۰۰ مسابقه جام جهانی را دارند.

نفراتی مانند رونالدو و کارلوس از برزیل، لوتار ماتئوس و سامی خدیرا از آلمان، پیتر اشمایکل از دانمارک، دیوید ترزگه از فرانسه، مایکل اوون و جان تری از انگستان، مارکو فان باستن از هلند، زانتی، زابالتا و ماسکرانو از آرژانتین، دروگبا از ساحل عاج، مارکو ماتراتزی از ایتالیا، نونو گومز از پرتغال، تیم کیهیل از استرالیا، کیسوکه هوندا از ژاپن، علی الحبسی از عمان و سامی الجابر از عربستان در این جلسات حضور خواهند داشت اما نامی از بازیکنان و مربیان ایران از جمله علی دایی در این گزارش دیده نمی‌شود.

الشرق الاوسط مدعی شده است این پیشنهاد عربستان جنجال‌ها و چالش‌های بیشتری را در پی خواهد داشت بخصوص بعد از اعلام حمایت کنفدراسیون فوتبال آفریقا از طرح عربستان چرا که این کنفدراسیون شامل ۵۵ فدراسیون از ۲۱۱ فدراسیون جهانی است در حالی که اتحادیه فوتبال اروپا به دلایل فنی و زمانی با طرح عربستان مخالف است.

«الکساندر چفرین» رئیس اتحادیه فوتبال اروپا روز گذشته تاکید کرد که برگزاری مسابقات جام جهانی به این شکل باعث کاهش کیفیت و ارزش این رقابت‌ها خواهد شد. ما معتقدیم که اصل جام جهانی در ارزش آن به عنوان یک رویداد منحصر به فرد نهفته است و برگزاری دو سال یک بار باعث مشروعیت کمتر این مسابقات و کمرنگ شدن جام جهانی می‌شود.