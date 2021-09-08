به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات در مراسم تودیع و معارفه معاونت اطلاعات و امنیت اقتصادی و مبارزه با فساد این وزارتخانه، گفت: رهنمودهای مقام معظم رهبری در حوزه مبارزه با مفاسد و فساد ستیزی جزو بیّنات و محکمات دستگاه اطلاعاتی است و با نصب‌العین قرار دادن فرمایشات معظم‌له در مبارزه با فساد و رانت مربوط به هر دستگاهی که باشد با جدیت و قاطعیت عمل می‌کنیم.

وی شعارهای عدالت محوری و فساد ستیزی را از شعارهای اصلی دولت مردمی دانست که هر دو مربوط به معاونت اطلاعات و امنیت اقتصادی و مبارزه با فساد است و اظهار امیدواری کرد: همکاران گرامی معاونت مزبور در اجرایی نمودن این دو شعار مهم موفق شوند.

وزیر اطلاعات ضمن تأکید بر ضرورت مبارزه با فساد، گفت: با ناکارآمدی دستگاه‌ها و فساد و رانت در هر دستگاهی باید با قاطعیت برخورد کنیم و اگر شامل وزارت، حراست، بازنشستگان، بیرونی‌ها و غیره شد، کوتاه نیاییم.

حجت الاسلام خطیب همچنین با اشاره به معضل قاچاق کالا و ارز با عنوان یک مشکل فسادزا در کشور و اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در این خصوص، نسبت به ضرورت برخورد جدی و قاطع با قاچاق کالا و ارز در همه حوزه‌ها تأکید و این کار را از اولویت‌های کاری آن معاونت برشمرد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیت‌های بالای وزارت اطلاعات، این وزارتخانه، در راستای حل مشکلات مردم، به دولت و دستگاه‌های مرتبط کمک خواهد کرد. به عنوان نمونه یکی از ظرفیت‌ها کمک به دستگاه‌های مسئول در زمینه انتقال دارو و واکسن کرونا می‌باشد که مجدانه پیگیر آن هستیم.

وزیر اطلاعات در پایان با توجه به امید آفرین بودن بسیاری از اقدامات وزارت اطلاعات بر ضرورت اطلاع رسانی اقدامات سربازان گمنام امام زمان (عج) به جامعه، تأکید کرد.