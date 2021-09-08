ریابکوف: ازسرگیری مذاکرات وین ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگئی ریابکوف معاون وزارت خارجه روسیه به خبرگزاری اسپوتنیک گفت که امروز چهارشنبه در مسکو، میزبان رابرت مالی نماینده آمریکا در امور ایران خواهد بود تا با وی در باب از سرگیری مذاکرات وین با هدف احیای برجام، گفتگو کند.

وی در این باره افزود: ما بر روی وضعیت موجود پیرامون ازسرگیری مذاکرات آن هم در شرایطی که وقفه به وجود آمده، بیش از حد انتظار طولانی شده، تمرکز خواهیم کرد.

معاون وزارت خارجه روسیه ادامه داد: امیدواریم که غرب اوضاع را برای روند احیای برجام پیچیده نکند و به فکر امتیاز گرفتن از طریق شورای حکام آژانس نباشد. ما این موضوع را در ملاقات با مالی مطرح می‌کنیم.

با این حال، وی افزود: خواستار جلوگیری از برخورد احساسی در رابطه با احیای برجام هستیم. مصالحه ضرورت دارد اما نباید هیچ گونه بازنگری در توافق‌های قبلی انجام شود.

ریابکوف در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: برنامه هسته‌ای ایران در حال توسعه است اما این روند برگشت پذیر است و از سرگیری مذاکرات وین ضروری است. روسیه از عدم پیشرفت در عادی سازی وضعیت همکاری بین آژانس و ایران نگران است. از تهران هم می‌خواهیم که متوجه ضرورت ازسرگیری این همکاری باشد.

پیشتر هم اعلام شده بود که مالی قرار است برای رایزنی درباره برجام، به مسکو و پاریس برود. این در حالی است که شب گذشته، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به بهانه عدم پاسخگویی به سوالات این نهاد از جمله آثار اورانیوم موجود در ۳ سایت اعلام نشده که به زعم آنها می‌تواند ازسرگیری مذاکرات احیای توافق هسته‌ای ایران را پیچیده کند، تهران را مورد انتقاد قرار داد!

در مقابل، ایران هم از آژانس خواست که استقلال، بی طرفی و حرفه‌ای گری خود را حفظ کند حال آنکه هیچکس نمی‌تواند خواستار توقف فعالیت‌های هسته‌ای ایران شود.