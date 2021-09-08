دعوت بلینکن از لاپید برای سفر به واشنگتن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز اسرائیل، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که «آنتونی بلینکن» وزیر امور خارجه این کشور از «یائیر لاپید» همتای خود در رژیم صهیونیستی دعوت کرده است تا به واشنگتن سفر کند.

«ند پرایس» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در جمع خبرنگاران گفت که این دعوت از طریق تماس تلفنی بین بلینکن و لاپید در روز دوشنبه مطرح شد که هدف آن «ادامه گفتگوها پس از دیدار اخیر نفتالی بنت از واشنگتن است».

پرایس در این رابطه گفت: بلینکن از لاپید دعوت کرد تا به زودی به واشنگتن سفر کند. آنها همچنین بر اهمیت رایزنی در موضوعات منطقه ای و امنیتی از جمله افغانستان، ایران و چین تاکید کردند.

دفتر لاپید روز دوشنبه اعلام کرد که وی از دولت بایدن درباره مسئله خروج از افغانستان قدردانی کرده است که به نظر می رسد این اقدام تلاشی است برای توجیه و لاپوشانی انتقاداتی که وی پیشتر درباره این مسئله ابراز کرده بود.

پیشتر نیز «نفتالی بنت» نخست وزیر رژیم صهیونیستی در پایان سفرش به واشنگتن مدعی شده بود که دیدارش با «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا «گرم و مؤثر» بوده و اینکه طرفین رابطه‌ای شخصی و مثبت با یکدیگر دارند که بر مبنای اعتماد است.

بنت در ادامه این ادعا افزوده بود: به همه اهدافی که برای خودمان مقرر کرده بودیم، دست یافتیم و توافق کردیم که در راستای توقف حرکت ایران به سمت سلاح هسته‌ای، مشارکت راهبردی داشته باشیم.

این ادعا در حالی مطرح می‌شود که ایران بارها تاکید کرده که برنامه هسته‌ای اش اهداف صلح آمیزی را دنبال می‌کند و هرگز به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست.