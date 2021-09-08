به گزارش خبرنگار مهر، علی خضریان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۷ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی اظهار داشت: اعمال محدودیت تردد شبانه در کشور خصوصا در تهران صرفا باعث شده خیابان ها در ساعات پایانی شب برای طبقه مرفه جامعه خالی شود.

وی بیان کرد: در واقع نرخی تعیین شده تا اگر کسی بخواهد در ساعات پایانی شب در خیابان ها تردد داشته باشد، جریمه دهد که این مساله باعث شده اقشار پردرآمد جامعه خیابان ها را قرق کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این در حالی است که اگر خانواده‌ای بخواهد بیمار خود را شبانه به بیمارستان برساند، در کنار همه هزینه‌های درمانی مجبور است این جریمه را هم بپردازد.

خضریان گفت: در شرایطی که فرمانده ستاد مقابله با کرونای تهران می گوید که محدودیت ترددهای شبانه تاثیری در وضعیت کرونا ندارد، چرا نسبت به ادامه اجرای آن اصرار می کنیم؟ ما نباید بر تصمیمات اشتباه گذشته خود اصرار کنیم.

وی خطاب به هیات رئیسه مجلس،گفت: لازم است کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به این موضوع ورود کند و گزارشی تهیه شود تا ببینیم محدودیت های تردد شبانه چه تاثیری در وضعیت کرونا داشته است.