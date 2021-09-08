نماد مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون والیبال، مسابقات والیبال قهرمانی جهان سال ۲۰۲۲ در دو بخش مردان و زنان به ترتیب به میزبانی روسیه و هلند برگزار می‌شود.

کشورها برای میزبانی رویدادهای ورزشی از نمادهای مختلف از جمله شخصیت های افسانه‌ای، حیوانات و حتی پدیده‌های آب و هوایی استفاده می‌کنند.

روسیه نیز برای انتخاب نماد مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان چندین طرح را در نظر داشت که در رای گیری از علاقمندان والیبال در جهان سه نماد خرس، ببر و ربات بیشترین رای را به دست آوردند.

در نهایت طرفداران والیبال از سراسر جهان با ۴۵.۹ درصد آرا به ببر رای دادند و به عنوان نماد این رقابت‌ها انتخاب شد. یکصد و شش هزار نفر در انتخاب نماد رقابت‌های قهرمانی مردان جهان شرکت کردند.

مهارت و پرش فوق‌العاده از ویژگی‌های اصلی ببر است. ببر آمور یا ببر سیبری، حیوانی است که بین مردم روسیه علاقمندان بسیار زیادی نیز دارد.

مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی مردان سال ۲۰۲۲ جهان، با حضور ۲۴ تیم در شش گروه و در شش شهر روسیه (مسکو، اوفا، سن‌پترزبورگ، نووسیبیرسک، کِمرووو و کراسنویارسک) برگزار خواهد شد.

دیدار افتتاحیه، روز ۲۵ آگوست (سوم شهریورماه ۱۴۰۱) در شهر سن‌پترزبورگ برگزار خواهد شد و ۳۵ دیدار دیگر در از ۲۶ تا ۲۹ آگوست (۴ تا ۷ شهریور ۱۴۰۱) برگزار می‌شود.

مرحله دوم مسابقات قهرمانی مردان جهان نیز با حضور ۱۶ تیم صعودکننده، از دوم تا چهارم سپتامبر (۱۱ تا ۱۳ شهریورماه ۱۴۰۱) در چهار گروه و در شهرهای کالینینگراد، کازان، سن‌پترزبورگ و یاروسلاول برگزار می‌شود.

شهر مسکو میزبان مرحله نهایی این رقابت‌هاست و شش تیم برتر مسابقات در این مرحله از ۷ تا ۱۱ سپتامبر (۱۶ تا ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۱) به مصاف یکدیگر خواهند رفت تا مقام‌های اول تا سوم را معرفی کنند.

روسیه به همراه لهستان قهرمان سال ۲۰۱۸ مردان جهان، سهمیه حضور در این مسابقات را کسب کرده‌اند و ۲۲ تیم دیگر، به دو روش زیر انتخاب خواهند شد.

۱- در پنج قاره جهان، مسابقات انتخابی برگزار خواهد شد و تیم‌های اول و دوم، سهمیه حضور در رقابت‌های قهرمانی مردان جهان را کسب خواهند کرد.

در قاره اروپا اگر روسیه و لهستان جزو تیم‌های اول و دوم مسابقات انتخابی باشند، تیم‌های بعدی جایگزین می‌شوند.

۲- دوازده تیم بر اساس رده‌بندی جهانی سال ۲۰۲۱ فدراسیون جهانی والیبال، سهمیه حضور در رقابت‌های قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۲ در روسیه را کسب خواهند کرد.