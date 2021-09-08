به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا دبیر امروز چهارشنبه در حاشیه مراسم افتتاح کمپ تیم‌های ملی کشتی در جمع خبرنگاران با اشاره به مشکلات مالی فدراسیون خطاب به وزیر ورزش گفت: معاون شما روز گذشته یک میلیارد به ما داد. برای دفاع از حق کشتی تا روزی حرف می‌زنم که من را بردارید. آن چیزی که از بودجه حق ما بوده یک سوم به ما داده شده. اکنون وقت سرمایه گداری برای کشتی تا المپیک آینده است. کشتی ظرفیت دارد. کشتی عین نفت و خاویار است و نباید آن‌را از دست بدهیم.

وی افزود: به شما قول می‌دهم کشتی این ظرفیت را دارد که همچنان بالا برود. کشتی فرنگی در جهانی نروژ شانس قهرمانی دارد. میانگین سنی کشتی آزاد هم پایین آمده و باید با افق المپیک به عملکرد نمایندگان کشتی در رقابتهای جهانی نگاه کنیم. به هر حال باید کمک کنیم تا شما (سجادی) به عنوان یک فرد ورزشی در وزارت ورزش نیز نتیجه بگیرید.

رئیس فدراسیون کشتی در مورد کمپ تیم‌های ملی کشتی کفت: امروز و بعد از بازسازی خانه‌های کشتی شهید ابراهیم هادی و مصطفی صدرزاده شرایط اسکان تا ۲۲۰ نفر از کشتی گیران را داریم. پیست بین المللی تارتانی که ساخته شده شرایط خوبی دارد و در بخش سایه محوطه است. امیدوارم اینجا الگویی شود برای بازسازی سایر اماکن ورزشی.

وی در پایان خطاب به وزیر ورزش گفت: جناب سجادی یک خواهش دارم. در المپیک آتلانتا اگر شما پیش از آن در چند میدان بین المللی همانند احسان حدادی می‌رفتید حتماً در المپیک مدال می‌گرفتید. نگذارید کشتی اینگونه شود. همه تورنمنت‌های بین المللی را باید برویم. ببازیم هم هیچ مشکلی به وجود نمی‌آید تا در المپیک بعدی بتوانیم موفق عمل کنیم. جا دارد از مسئولان ورزشی دیگر مثل علینژاد و سلطانی فر و صالحی امیری هم تشکر کنم و امیدوارم با حضور شما شرایط ورزش بهتر شود.