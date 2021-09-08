فولاد خوزستان در برابر حریفش به تساوی دست پیدا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، شاگردان عبدالله ویسی که خود را برای حضور در بیست و یکمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور آماده می‌کنند در اولین دیدار دوستانه خود برابر تیم داماش تهران به تساوی ۲ به ۲ رسیدند.

سید مهران موسوی و ساسان انصاری گل‌های قرمزپوشان اهوازی را در این مسابقه به ثمر رساندند.

عبدالله ویسی سرمربی فولاد خوزستان در این دیدار از بیشتر بازیکنان حاضر در اردو استفاده کرد تا آنها در شرایط مسابقه قرار بگیرند و همچنین جوانان فرصت نمایش توانایی‌های خود را داشته باشند.

این بازی در کردان کرج برگزار شد.

سرخ پوشان دیار کارون یک بازی تدارکاتی دیگر در کردان کرج به میدان می‌روند.

تیم فولاد خوزستان نخستین اردوی تدارکاتی خود را برای مدت ۱۰ روز از سیزدهم شهریورماه در کردان کرج آغاز کرد.