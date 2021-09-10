بزرگسالان مبتلا به اوتیسم در معرض ریسک بالای کووید ۱۹ شدید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، به گفته محققان دانشگاه درکسل پنسیلوانیا، آگاهی از افزایش خطر در اولویت بندی اقدامات پیشگیرانه کووید ۱۹ مانند واکسیناسیون، آزمایش، ماسک زدن و فاصله گذاری برای این گروه‌ها بسیار مهم است.

«ویتنی شوت»، یکی از نویسندگان این مطالعه، در این باره می‌گوید: «این جمعیت‌های پرخطر باید توسط پزشکان شناخته شوند و این گروه‌ها باید از نظر واکسن و آموزش در اولویت قرار گیرند.»

محققان داده‌های مربوط به ارزیابی عوامل خطر ابتلاء به کووید ۱۹ را در بزرگسالان ۲۰ تا ۶۴ ساله مبتلا به اوتیسم، معلولیت‌های فکری و اختلالات سلامت روانی و همچنین گروه کنترل بزرگسالان بدون این شرایط تجزیه و تحلیل کردند.

برخی عوامل، خطر ابتلاء به این بیماری را در این افراد افزایش می‌دهد. به عنوان مثال، بزرگسالان اوتیستیک و آن دسته از افراد دارای معلولیت ذهنی یا اختلالات سلامت روان عمدتاً در آسایشگاه‌ها زندگی می‌کنند، از خدمات مراقبتی خارج از خانه استفاده می‌کنند، و دارای وضعیت سلامتی پرخطری نسبت به گروه کنترل هستند.

محققان دریافتند اگر این افراد مبتلا به کووید ۱۹ شوند، احتمال ابتلای آنها به بیماری شدید بیشتر است.

به گفته محققان، تشدید تلاش‌های ترویجی برای واکسیناسیون این گروه‌های آسیب پذیر مهم است.