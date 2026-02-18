واکسن کووید در دوران بارداری با اوتیسم ارتباطی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، طبق یافته‌های اخیر، محققان هیچ ارتباطی بین واکسن‌های mRNA کووید و مشکلات رشدی کودک پیدا نکردند.

دکتر «جورج سعد»، محقق ارشد از دانشگاه اولد دومینیون در نورفولک ویرجینیا، در یک بیانیه خبری گفت: «نتایج رشد عصبی در کودکانی که از مادرانی متولد شده‌اند که در طول بارداری یا کمی قبل از بارداری واکسن کووید-۱۹ دریافت کرده بودند، با کودکانی که از مادرانی متولد شده‌اند که واکسن دریافت نکرده بودند، تفاوتی ندارد.»

برای مطالعه جدید، محققان ۴۳۴ کودک را از نظر علائم اوتیسم یا سایر مشکلات رشدی بین ۱۸ تا ۳۰ ماهگی پیگیری کردند.

نیمی از کودکان از مادرانی متولد شدند که حداقل یک دوز واکسن mRNA کووید را در طول یا بلافاصله قبل از بارداری دریافت کرده بودند. بقیه از مادرانی متولد شدند که در دوران بارداری یا ماه قبل از آن واکسن دریافت نکرده بودند.

زنان واکسینه شده و واکسینه نشده بر اساس عواملی مانند محل زایمان، تاریخ زایمان، وضعیت بیمه و نژاد با هم مطابقت داده شدند. رشد مغز فرزندانشان در سن ۱.۵ تا ۲.۵ سالگی مورد آزمایش قرار گرفت.

دکتر «برنا هیوز»، محقق این مطالعه از دانشگاه دوک در دورهام کارولینای شمالی، گفت: «این مطالعه که از طریق یک فرآیند علمی دقیق در یک شبکه آزمایش‌های بالینی انجام شده است، یافته‌های اطمینان‌بخشی را در مورد سلامت طولانی‌مدت کودکانی که مادرانشان در دوران بارداری واکسن کووید19 دریافت کرده‌اند، نشان می‌دهد.»