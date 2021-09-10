به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای فوتبال انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر بامداد امروز جمعه در منطقه آمریکای جنوبی پیگیری شد که طی آن تیم های ملی فوتبال برزیل و آرژانتین برابر حریفان خود به برتری رسیدند.

در یکی از دیدارهای برگزار شده تیم ملی آرژانتین میزبان بولیوی بود و در روزی که کاپیتان این تیم درخشش فوق العاده ای داشت توانست حریف خود را ۳ بر صفر شکست دهد.

لیونل مسی که چند هفته ای است به فرانسه رفته و دیگر برابر بارسلونا بازی نخواهد کرد هر سه گل تیمی ملی کشورش را به ثمر رساند تا نمایش فوق العاده ای در این دیدار داشته باشد.

در یکی دیگر از دیدارهای برگزار شده این منطقه تیم ملی فوتبال برزیل موفق شد پرو را ۲ بر صفر شکست دهد. در این دیدار رییه رو و نیمار برای تیم ملی برزیل گل زدند تا این تیم هم مثل رقیب سنتی خود این هفته از رقابتها را با پیروزی پشت سر بگذارد.

نتایج دیدارهای برگزار شده در این منطقه به شرح زیر است:

* پاراگونه ۲ - ونزوئلا یک

* اروگوئه یک - اکوادور صفر

* کلمبیا ۳ - شیلی یک

* آرژانتین ۳ - بولیوی صفر

* برزیل ۲ - پرو صفر