اقتصاد معدن در خراسان جنوبی فعال شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید ابراهیم رئیسی صبح جمعه در حاشیه سفر به خراسان جنوبی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به دور از تشریفات امروز برای بررسی مسائل، اولویت‌ها و مشکلات خراسان جنوبی به این استان سفر کرده‌ام.

وی بیان داشت: هدف از سفرهای استانی بررسی و حل مشکلات در گفتگوی نزدیک با مردم و مدیران استانی است.

وی با بیان اینکه این استان نیروهای کارآمد جوان بسیار دارد، گفت: امیدواریم با استفاده از توان این نیروها و کمک های دولت بتوانیم گام هایی در جهت رفع محرومیت های این استان برداریم.

وی افزود: خراسان جنوبی ظرفیت‌های بسیاری از جمله در حوزه معادن دارد که باید به آن توجه شود.

رئیس جمهور با تاکید بر توجه به اقتصاد معدن در این استان عنوان کرد: اگر معادن استان فعال شود، مشکل اشتغال و رونق تولید و مسائل اقتصادی این استان نیز حل خواهد شد.

وی با اشاره به کمبود نزولات آسمانی در این استان و مشکلات در حوزه آب گفت: در این حوزه بسیاری از استان‌ها با مشکل مواجه هستند که راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدت را دنبال خواهیم کرد.

رئیسی بیان کرد: در زمینه برنامه‌های کوتاه مدت برنامه‌هایی که استان ارائه دهد برای آن تأمین اعتبار خواهیم داشت.

وی اضافه کرد: در زمینه برنامه‌های بلند مدت از جمله انتقال آب از دریای عمان تلاش داریم اقدامات به نحوی باشد که مردم ناامید از برنامه نشوند و به آن دسترسی پیدا کنند.

وی تصریح کرد: مسئله کشاورزی این استان هم بسیار مهم است اما به دلیل کم آبی منطقه با مشکلاتی مواجه هستیم.

رئیس جمهور در خصوص درخواست و اشتیاق مردم طبس برای دیدار با رهبر معظم انقلاب، هم بیان کرد: بدون شک ایشان هم همین اشتیاق را برای دیدار با مردم دارند ولی شرایط کرونایی اجازه نمی‌دهد مثل قبل دیدارها صورت گیرد.

رئیسی با بیان اینکه رهبری به بنده نیابت دادند که سلام ایشان را به مردم عزیز در خراسان جنوبی و طبس برسانم، گفت: ایشان همواره برای مردم دعا می‌کنند و همیشه نگران مسائل و مشکلات استان‌های مختلف به ویژه استان‌های کمتر برخوردار هستند.