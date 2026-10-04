به گزارش خبرنگار مهر، نادر مکاری صبح امروز در مراسم گرامیداشت هفته جهانی فضا که در محل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، با تشریح راهبردهای این پژوهشگاه برای تحقق شعار امسال هفته جهانی فضا، بر دستیابی به «دسترسی آسان، ارزان و سریع» به مدار زمین تأکید کرد و گفت: شعار امسال بر سه مؤلفه کلیدی دسترسی آسان، ارزان و سریع به فضا متمرکز است. در همین راستا، در پژوهشگاه فضایی ایران، تمرکز ویژه‌ای بر دو حوزه "پرتابگرها" و "بلوک‌های انتقال مداری" داریم تا بتوانیم حداکثر بهره‌وری را از فضای ماورای جو کسب کنیم.



بلوک‌های انتقال مداری؛ کلید دستیابی به مدارات بالاتر



سرپرست پژوهشگاه فضایی ایران با اشاره به اهمیت بلوک‌های انتقال مداری در توسعه زیرساخت‌های فضایی افزود: یکی از اهداف راهبردی ما، دستیابی به مدارات بالاتر است و بلوک‌های انتقال مداری (OTV) نقش کلیدی در این مسیر ایفا می‌کنند. در این راستا، پروژه ماهواره‌های سری "سامان" را در دستور کار داریم؛ توسعه نسخه سوخت جامد این سامانه که از سالیان گذشته آغاز شده بود، همچنان با قوت ادامه دارد.



وی در ادامه از آغاز فرآیند توسعه نسخه سوخت مایع ماهواره‌های سری سامان خبر داد و تصریح کرد: توسعه بلوک‌های انتقال مداری با سوخت مایع، مسیر ما را برای تحقق پروژه "منظومه‌سازی ماهواره‌ای" هموار می‌کند و گامی ضروری برای گسترش شبکه فضایی کشور محسوب می‌شود.



کاهش ریسک مأموریت‌های فضایی با نرم‌افزارهای «نورا» و «شمس»



مکاری در بخش دیگری از سخنان خود، به چالش «شکست مأموریت» در صنعت فضایی و هزینه‌های گزاف آن اشاره کرد و گفت: از آنجا که بسیاری از رخدادهای فضایی غیرقابل‌پیش‌بینی هستند، پژوهشگاه فضایی ایران با هدف به حداقل رساندن احتمال شکست مأموریت‌ها، اقدام به طراحی و توسعه دو سامانه نرم‌افزاری با نام‌های "نورا" و "شمس" کرده است.



وی افزود: این نرم‌افزارها قابلیت ارزیابی عملکرد سیستم‌ها را پیش از عملیات پرتاب فراهم می‌کنند. با استفاده از این ابزارها، ما می‌توانیم تست‌هایی را که به‌طور طبیعی در فضا قابل انجام نیستند، در محیط‌های شبیه‌سازی‌شده انجام دهیم و ضریب اطمینان عملیات را پیش از پرتاب به حداکثر برسانیم.



ارتقای توانمندی اپراتورها در مرکز کنترل مأموریت



سرپرست پژوهشگاه فضایی ایران با اشاره به کاربرد دوگانه این نرم‌افزارها خاطرنشان کرد: علاوه بر فاز پیش‌پرتاب، متخصصان و اپراتورهای ما آموزش‌های لازم را برای بهره‌برداری از این نرم‌افزارها در مرکز کنترل مأموریت فرا می‌گیرند. این سامانه‌ها پس از پرتاب نیز به عنوان ابزارهای کمکی برای تحلیل سریع، دقیق و لحظه‌ای آنچه در فضا رخ می‌دهد، به کار گرفته می‌شوند که نقش مؤثری در مدیریت بحران و تصمیم‌گیری‌های آنی دارد.