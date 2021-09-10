به گزارش خبرنگار مهر، حیدر رحیم‌پور ازغدی از فعالین سیاسی انقلاب اسلامی در سن ۸۹ سالگی دار فانی را وداع گفت.

حبیب رحیم پور ازغدی دقایقی پیش در صفحه توئیتر خود نوشت: یا حضرت ابوتراب (ع) پدرم را سپردم به شما.

حیدر رحیم پور ازغدی زاده سال ۱۳۱۱ در مشهد بود و امروز، جمعه ۱۹ شهریور ماه، چشم از جهان فروبست. وی پدر حسن رحیم پور ازغدی و حبیب رحیم‌پور ازغدی است.

مرحوم ازغدی از مبارزان سیاسی در جریان نهضت ملی شدن صنعت نفت، انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ و قیام امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۲ تا پیروزی انقلاب بوده‌است.

او در سال‌های اخیر در فعالیت‌های سیاسی به همراه تشکل‌های دانشجویی و طلاب مشهد حضور داشته‌است.

مرحوم رحیم‌پور ازغدی در سال‌های دهه هفتاد مقالاتی در نشریات مختلف از جمله هفته‌نامه صبح می‌نگاشت.

یکی از آثار وی کتاب «از انجمن پیروان قرآن تا انجمن حجتیه» سیر تحول انجمن‌های دینی از شهریور ۱۳۲۰ تاکنون است.