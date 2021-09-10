هرگونه فعالیت با نام شورایاری در محلات همدان وجاهت قانونی ندارد

روح‌الله وجدی‌هویدا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به همیاران محلات اظهار داشت: یکی از اهداف سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی همدان که در برنامه چشم‌انداز سازمان هم دیده شده رسیدن به شهری مشارکت‌جو و محله‌ور است.

وی افزود: توسعه شهر بدون مشارکت مردم امکان‌پذیر نخواهد بود که از همین‌رو پیرو سیاست‌های گذشته سازمان بحث تشکیل همیاران محلات در تمام محلات همدان پیگیری شد.

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان با بیان اینکه همیاران محلات در تمام محلات شهر همدان تشکیل شده است، گفت: هرگونه فعالیت دیگری با عناوین مختلف همچون شورایاری‌ها از نظر شهرداری همدان رسمیت ندارد.

وجدی‌هویدا خاطرنشان کرد: شهرداری همدان تنها همیاران محلات را به رسمیت می‌شناسد.

وی بیان کرد: در گذشته شورایاری‌ها فعال بودند که امروز می‌بایست در قالب همیاران محلات به پویایی شهر و مدیریت شهری کمک کنند.