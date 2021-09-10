تداوم مذاکره نیازمند تصمیم هوشمندانه/ مذاکره برای رفع تحریم باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی سقائیان ظهر آدینه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مهدی‌شهر به میزبانی مصلای این شهر ضمن بیان اینکه مذاکره برای رفع تحریم خوب است اما انجام این کار بدون فکر به نفع جامعه نخواهد بود، ابراز داشت: ادامه این کار نتیجه‌ای جز گرسنگی برای مردم ندارد هشت سال شوخی نیست و اگر همین‌طور فرسایشی بخواهیم ادامه دهیم بی‌فایده است و یک خستگی روحی نیز برای مردم ایجاد می‌شود.

وی بابیان اینکه باید همه اقشار و گروه‌ها دست‌به‌دست دهیم تا مذاکره به نتیجه برسد، افزود: می‌بایست دولت سیزدهم و مجلس با تصمیم هوشمندانه، حکمت، عزت و مصلحت نظام جمهوری اسلامی موضوع را حل‌وفصل کنند.

امام‌جمعه موقت مهدی‌شهر بابیان اینکه جبهه خبیث و گروه‌های داخل و خارج ایران را فلاکت‌زده معرفی می‌کنند، ابراز داشت: با توجه به فرمایش رهبر معظم انقلاب باید با تکیه‌بر توان داخلی نگذاریم این اتفاق رخ دهد کشور ما قدرتمند و قوی است مصوبات این جریانات دولت قبل بود که باید محاکمه شوند تا مردم امیدوار باشند.

سقائیان بابیان اینکه به گفته طالبان از همه گروه‌ها در دولت جدید استفاده خواهد شد اما هنوز این اتفاق رخ نداده است، تصریح کرد: ایران به‌عنوان قدرت تأثیرگذار در بعد جهانی و منطقه‌ای شناخته‌شده است لذا باید در عراق و افغانستان باتدبیر عمل کند و اجازه ندهد کوچک‌ترین آسیبی به سمت مرزها برسد و باید دولت فراگیر در این دو کشور با برگزاری انتخاب ایجاد شود

وی بابیان اینکه اولویت دولت سیزدهم جلب اعتماد مردمی است، افزود: باید اجناس ارزان و از گرانی کالاها جلوگیری شود می‌بایست همه دست‌به‌دست دهیم تا مشکلات حل شود وگرنه یک نفر به‌تنهایی نمی‌تواند کاری انجام دهد دولت انقلابی باید حرکت کند و مردم اجازه دهند در ریل خودش در همه جوانب به حرکت ادامه دهد تا کمک‌رسان و خدمت گذار جامعه باشد.