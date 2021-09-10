سکان داران شهرداری برای آبادانی مهریز تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالرضا محی الدینی در خطبه های این هفته نماز جمعه اظهار کرد: ۲۰ سال پیش با حمایت آمریکایی ها، طالبان به کشور افغانستان وارد شدند و بزرگترین جنایت و ظلم را به این مردم روا داشتند.

وی با بیان اینکه اکثر مردم افغانستان زیر نقطه فقر هستند، افزود: نبود ولایت فقیه در افغانستان باعث به وجود آمدن و حاکم شدن ظلم و جور به این کشور شده است.

محی الدینی ادامه داد: مردم افغانستان برای کشور ایران مهم هستند و جنگ نمی تواند مسئله این کشور را حل و فصل کند هرچند که آمریکا می خواهد در این کشور ها همیشه آشوب باشد.

وی به مردم افغانستان در این آشوب توصیه کرد: توجه خود را به مسائل سیاسی و اقتصادی بیشتر کنند و تمام تلاش خود را انجام دهند انتخاباتی برگزار کنند که همه اقشار از هر قومیتی در آن حضور داشته باشد و روحیه مطالبه گری داشته و به بیگانه اجازه دخالت در امور کشورشان را ندهند.

طالبان در دستیابی به اهداف خود موفق نخواهد بود

محی الدینی تاکید کرد: طالبان باید در عملکرد خشونت آمیز و ظلمی که به مردم افغانستان روا می دارد تجدید نظر کند چرا که او هم در رسیدن به هدفش موفق نخواهد بود و جز ضرر برای ملت افغانستان چیزی به ارمغان نمی آورد.

وی به انتخاب شهردار اشاره کرد و یادآور شد: شهردار مهریز باید مانند رئیس جمهور در تمام محلات شهر حضور پیدا کند و از مشکلات آنها آگاهی یابد.

امام جمعه مهریز گفت: سکان دار شهرداریا باید برای آبادنی شهر کمر همت ببندد و مانند رئیس جمهور که تمام شهرهای کشور سفر می کند به محلات مختلف سرکشی کند.

مردم تحمل کم کاری و نابسامانی ندارند

محی الدینی با اشاره به اینکه مردم تحمل کم کاری ها و نابسانی ها را ندارند، افزود: شهردار مهریز با حضور در محلات مختلف با مشکلات اساسی مردم از قبیل تقسیم عادلانه امکانات، وضعیت محلات، معابر و مراکز تفریحی مردم آشنا می شود و با قدرت و هوش مضاعف در جهت رفع آنها قدم بردارد.

محی الدینی وحدت را یکی از دستاوردهای اقامه نماز جمعه دانست و عنوان کرد: امروز وحدت و باهم بودن مردم و مسئولان در جهت رفع مشکلات می تواند باعث پیشرفت کشور و ملت شود همانطور که تفرقه بزرگترین لطمه را به آن جامعه وارد می کند.

وی تأکید کرد: مسئولان و خادمان مساجد اگر برنامه ای یا مراسمی را برگزار می کنند باید درصدد جذب حداکثری به ویژه جوانان باشند چرا که دفع افراد بسیار آسان تر از جذب کردن آنها است.

برای استانها مسئولان با ایمان و با تقوا انتخاب شود

امام جمعه مهریز توصیه ای به وزرای انتخابی از سوی رئیس جمهور کرد و افزود: برای انتخاب مسئولان شهری و استانی کسانی را انتخاب کنید که ایمان و تقوا داشته باشند چرا که ضرر چنین فردی بیشتر از نفعش است.

محی الدینی ادامه داد: خدمتگزاران ملت باید انقلابی و به آرمان ها و ارزش ها وفادار باشند وصیت نامه شهدا را جامع عمل بپوشاند و به فرهنگ و ارزش های دینی بها بدهد.

وی با اشاره به اینکه در کشور ایران دیگر فرصت آزمون خطا جایز نیست، گفت: مسئولان شهری و استانی باید کارآمدی و کارآیی لازم را در انجام مسئولیت که برعهده او گذاشته شده، داشته باشد.

شوراها از جناح بازی و محله گرایی دست بردارند

امام جمعه مهریز بیان کرد: شورا ها باید از جناح بازی و محله گرایی و بحث ها و حاشیه های که در فضای مجازی به وجود آمده است کناره گیری کنند.

محی الدینی یادآور شد: شوراهای شهر نباید اجازه دهند امکانات شهری در یک محله اینقدر دپو و اشباع شود که مردم آن منطقه ندانند با آن چه‌کار کنند و بعضی از مناطق هم از کمترین امکانات محروم باشند.