تیم فوتبال پرسپولیس برای دیدار برابر استقلال راهی تاجیکستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه رسمی باشگاه پرسپولیس، سرخپوشان ایران پس از پشت سر گذاشتن تمرینات آماده‌سازی، با بدرقه سید مجید صدری سرپرست باشگاه، دکتر مسجدی عضو هیات مدیره و علی عطایی معاون مالی، اداری و پشتیبانی مهیای سفر به تاجیکستان شدند و طبق برنامه پرواز تیم، ساعت ۱۶:۳۰ انجام شد.

با اقدام باشگاه برای تسهیل شرایط سفر، پرواز اختصاصی حامل کاروان پرسپولیس رزرو شد.

این پرواز از مرز هوایی مهرآباد، تهران را به مقصد دوشنبه ترک کرد و تاجیکستان از غروب امروز میزبان پرطرفدارترین تیم آسیا خواهد بود که اتفاقاً با یکدیگر هم‌خوانی‌های فرهنگی و زبانی دارند.

دو تیم پرسپولیس و استقلال روز دوشنبه ۲۳ شهریورماه در چارچوب دیدارهای مرحله یک‌هشتم پایانی لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۱ در پایتخت تاجیکستان به مصاف یکدیگر خواهند رفت.