به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید احمد مشرف ظهر چهارشنبه در نشست خبری تشریح برنامه‌های آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) در آستانه سالروز ورود بانوی کرامت به قم، با تبریک میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) و فرارسیدن هفته وحدت، اظهار کرد: بیست‌وسوم ربیع‌الاول در تقویم معنوی قم جایگاه ویژه‌ای دارد و یادآور ورود تاریخی و پربرکت حضرت فاطمه معصومه(س) به این شهر است که به دلیل آثار ارزشمند این حضور، روز قم نیز نام گرفته است.



وی با اشاره به برنامه‌ریزی گسترده آستان مقدس برای این مناسبت افزود: همزمان با سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه(س)، مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، معرفتی، اجتماعی و آیینی در حرم مطهر و نقاط مختلف شهر قم اجرا می‌شود و تلاش شده است برنامه‌ها علاوه بر زائران، برای عموم مردم و گروه‌های مختلف سنی نیز قابل استفاده باشد.



مشرف ادامه داد: یکی از برنامه‌های شاخص این ایام، اجتماع مردم قم در روز شنبه ۱۴ شهریور و همزمان با بیست‌وسوم ربیع‌الاول است که از ساعت ۷:۳۰ صبح در مسجد فاطمه‌الزهرا(س) واقع در چهارراه معصومیه و خیابان شاه‌ابراهیم برگزار می‌شود و پس از اجرای مراسمی کوتاه، کاروان نمادین ورود حضرت فاطمه معصومه(س) حدود ساعت ۸ صبح از این مکان به سمت حرم مطهر حرکت خواهد کرد.



وی افزود: همزمان با این برنامه، کاروان شادی مردم قم نیز از بیت‌النور حرکت خود را به سمت حرم مطهر آغاز می‌کند که این مکان یادآور محل اقامت حضرت فاطمه معصومه(س) در دوران حضور ایشان در قم است.



برنامه‌های جشن تا میلاد امام عسکری(ع) ادامه دارد



معاون فرهنگی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) با اشاره به تداوم برنامه‌های جشن و سرور در این ایام گفت: از سالروز ورود حضرت معصومه(س) به قم تا شام میلاد امام حسن عسکری(ع)، برنامه‌های مختلف جشن و سرور با حضور زائران و ارادتمندان اهل‌بیت(ع) در حرم مطهر برگزار می‌شود.



وی بیان کرد: در این بازه زمانی مناسبت‌های دیگری از جمله سالروز ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) در بیست‌وپنجم ربیع‌الاول و میلاد امام حسن عسکری(ع) در هشتم ربیع‌الثانی نیز قرار دارد و به همین دلیل برنامه‌های مناسبتی این ایام در قالب یک مجموعه پیوسته دنبال خواهد شد.



مشرف ادامه داد: برنامه‌های جشن و سرور هر شب در شبستان امام خمینی(ره) که محل برگزاری مراسم‌های حرم مطهر است، برگزار می‌شود و در کنار آن برنامه‌های متنوع دیگری نیز برای بهره‌مندی زائران و مجاوران پیش‌بینی شده است.



وی یکی از برنامه‌های قرآنی این ایام را کرسی تلاوت فاطمی عنوان کرد و افزود: این برنامه ۱۵ شهریور پس از نماز مغرب و عشا با حضور قاریان برجسته برگزار می‌شود و علاوه بر تلاوت آیات قرآن کریم، درباره مفاهیم و محتوای آیاتی که قرائت می‌شود نیز توضیح و تبیین صورت خواهد گرفت.



مشرف همچنین از فعالیت هادیان کریمه در بخش‌های مختلف حرم مطهر خبر داد و اظهار کرد: فضلا و روحانیون در قالب طرح هادیان کریمه در این ایام از ساعت ۱۴ تا حدود دو ساعت پس از نماز در بخش‌های مختلف حرم حضور پیدا می‌کنند و به صورت چهره‌به‌چهره با زائران به گفت‌وگو می‌پردازند.



هادیان کریمه با زائران گفت‌وگو می‌کنند



وی با بیان اینکه گفت‌وگوهای هادیان کریمه موضوعات متنوعی را دربرمی‌گیرد، گفت: مسائل فرهنگی، دینی و اجتماعی و موضوعات مورد علاقه و نیاز زائران در این گفت‌وگوها مطرح می‌شود و این طرح برای خواهران و برادران به صورت جداگانه و متناسب با فضای حرم ارائه خواهد شد.



معاون فرهنگی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) یکی دیگر از محورهای برنامه‌های این ایام را گسترش فضای معنوی حرم به نقاط مختلف کشور دانست و افزود: سفیران کریمه در قالب سه گروه به نقاط مختلف کشور اعزام می‌شوند تا ضمن حضور در میان مردم، پیام و فضای معنوی حرم مطهر را به دیگر استان‌ها منتقل کنند.



وی ادامه داد: در نخستین گروه، خادمان آقا به ۲۴ تا ۲۵ استان کشور اعزام خواهند شد و با حضور در جمع‌های مردمی و برنامه‌های مختلف، عطر و حال و هوای حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) را به مردم این استان‌ها منتقل می‌کنند.



مشرف اظهار کرد: گروه دیگری از این سفیران را خادمان بانو و سفیران کریمه تشکیل می‌دهند که در ایام پیش‌رو در مواکب و اجتماعات مردمی، به ویژه جمع‌های بانوان حضور خواهند یافت و ضمن قدردانی و خداقوت به مردم، تبرکات حرم مطهر را نیز در اختیار آنان قرار می‌دهند.



وی همچنین از اجرای برنامه‌های ویژه کودکان و نوجوانان در مدارس استان قم خبر داد و گفت: مربیان کودک و نوجوان در قالب کاروان همسایه به مدارس اعزام می‌شوند و برنامه‌هایی با محوریت حرم‌شناسی، شخصیت‌شناسی حضرت فاطمه معصومه(س) و معرفی علما و مشاهیر مدفون در حرم مطهر برای دانش‌آموزان اجرا خواهند کرد.



معاون فرهنگی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای کاروان‌های زیارتی و زائران حرم گفت: برنامه‌های متنوعی در حرم مطهر برای عموم زائران و کاروان‌هایی که در این ایام به آستان مقدس مشرف می‌شوند، تدارک دیده شده است.



وی یکی از این برنامه‌ها را اردوی یک روز خوب، یک حس خوب عنوان کرد و افزود: در این برنامه دانش‌آموزانی از قم و سایر استان‌ها در حرم مطهر حضور پیدا می‌کنند و علاوه بر بهره‌گیری از برنامه‌های فرهنگی و معرفتی، بسته زیارت با معرفت نیز به آنان ارائه خواهد شد.



مشرف همچنین به برنامه موکب مهر بانو اشاره کرد و گفت: این موکب ویژه دختران نوجوان و جوان است و با محوریت امور فرهنگی خواهران حرم مطهر برگزار می‌شود و از ۳۰ شهریور تا دوم مهر به مدت چهار روز در حرم مطهر فعالیت خواهد داشت.



وی با اشاره به حضور زائران بین‌المللی در حرم مطهر افزود: با توجه به حضور کاروان‌های زیارتی و زائرانی از کشورهای مختلف، برنامه‌های ویژه‌ای برای غیرایرانیان نیز در نظر گرفته شده است و مراسم‌های متناسب با گروه‌های مختلف زائران عرب‌زبان، اردوزبان، آذری‌زبان و دیگر ملیت‌ها برگزار خواهد شد.



معاون فرهنگی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) از طراحی برنامه‌های رسانه‌ای و فضای مجازی در کنار برنامه‌های حضوری خبر داد و اظهار کرد: مسابقه مجازی نقش در کانال معصومانه که ویژه بانوان است برگزار می‌شود و موضوع اصلی آن بررسی و توجه به نقش زنان در تاریخ تشیع خواهد بود.



برنامه‌های مجازی با محوریت معارف فاطمی برگزار می‌شود



وی ادامه داد: پویش مجازی اخت‌الرضا نیز در این ایام اجرا می‌شود که تولید محتوای تعاملی در شبکه‌های اجتماعی محور اصلی آن است و در کنار آن، محتوای گرافیکی و کلیپ‌های رسانه‌ای متناسب با این ایام در فضای مجازی و سایت آستان مقدس منتشر خواهد شد.



مشرف همچنین از اجرای پویش رهبر شهیدم این‌چنین بود خبر داد و گفت: این پویش با محوریت سیره شهدا و به طور ویژه رهبر شهید، از ۱۳ تا ۳۱ شهریور برگزار می‌شود.



وی افزود: مسابقه شخصیت‌شناسی حضرت فاطمه معصومه(س) نیز برای عموم زائران پیش‌بینی شده است که هم به صورت حضوری و هم در فضای مجازی برگزار خواهد شد و موضوعاتی همچون زندگی، سیره، شخصیت و سبک زندگی حضرت فاطمه معصومه(س) محور این مسابقه را تشکیل می‌دهد.



معاون فرهنگی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) با اشاره به برنامه‌های فرهنگی انتشارات آستان مقدس گفت: در این ایام، کتاب‌های انتشارات زائر با تخفیف ویژه در اختیار زائران قرار می‌گیرد تا زمینه استفاده بیشتر مخاطبان از آثار مرتبط با معارف اهل‌بیت(ع) فراهم شود.



وی در ادامه به برنامه‌های آستان مقدس پس از پایان ایام جشن و سرور اشاره کرد و اظهار کرد: پس از فاصله زمانی بیست‌وسوم ربیع‌الاول تا هشتم ربیع‌الثانی، از دهم تا دوازدهم ربیع‌الثانی سه روز به عنوان ایام معصومیه در حرم مطهر و شهر قم برگزار خواهد شد که به بزرگداشت رحلت حضرت فاطمه معصومه(س) اختصاص دارد.



ایام معصومیه با برنامه‌های ویژه عزاداری برگزار می‌شود



مشرف بیان کرد: ایام معصومیه امسال با ایام عزاداری حضرت فاطمه زهرا(س) نیز مقارن شده است و این سه روز در تقویم شمسی برابر با ۳۱ شهریور، اول مهر و دوم مهر خواهد بود.



وی افزود: در این سه روز و سه شب، مجالس ویژه عزاداری با حضور سخنرانان و مداحان برجسته کشوری در حرم مطهر برگزار می‌شود و جزئیات بیشتر این برنامه‌ها در زمان مقرر اطلاع‌رسانی خواهد شد.



معاون فرهنگی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) از برگزاری آیین اهتزاز پرچم عزای فاطمی نیز خبر داد و گفت: این آیین عصر ۳۰ شهریور از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۷:۳۰ برگزار می‌شود و پرچم عزای فاطمی بر فراز گنبد مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) به اهتزاز درمی‌آید.



وی همچنین به برگزاری دسته عزای خادمان و مردم قم اشاره کرد و افزود: مطابق سنت سال‌های گذشته، سه‌شنبه ۳۱ شهریور همزمان با روز بزرگداشت رحلت حضرت فاطمه معصومه(س)، مراسمی از ساعت ۸ صبح در مسجد اهل‌بیت(ع) در محدوده ۴۵ متری عماریاسر برگزار می‌شود و پس از سخنرانی، دسته عزای مردم و خادمان به سمت حرم مطهر حرکت خواهد کرد.



مشرف ادامه داد: این دسته عزاداری پس از حرکت به سمت حرم مطهر، در ایوان آینه به مراسم خود پایان خواهد داد و در کنار آن برای زائران غیرایرانی نیز برنامه‌های عزاداری متناسب با زبان و ملیت آنان از جمله برای آذری‌زبان‌ها، عرب‌زبان‌ها، اردوزبان‌ها و دیگر ملیت‌ها برگزار خواهد شد.



وی از برگزاری مجالس روضه‌خوانی ویژه بانوان خبر داد و اظهار کرد: این مجالس در روزهای چهارشنبه اول مهر و پنجشنبه دوم مهر از ساعت ۸ صبح در شبستان امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد.



معاون فرهنگی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) در پایان با اشاره به آیین سنتی خطبه‌خوانی خادمان حرم مطهر گفت: این آیین که در گذشته با عنوان شمعدان‌گردانی شناخته می‌شد، با حضور تولیت حرم مطهر، خادمان، علما و مسئولان برگزار خواهد شد.



وی افزود: آیین خطبه‌خوانی امسال در شام رحلت جانسوز حضرت فاطمه معصومه(س)، یعنی شام سه‌شنبه ۳۱ شهریور، از ساعت ۲۰ برگزار می‌شود.



مشرف ابراز امیدواری کرد: با اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در ایام پیش‌رو، زمینه ارائه خدمتی شایسته به زائران و مجاوران آستان مقدس فراهم شود و برنامه‌های فرهنگی و معنوی این ایام مورد رضایت حضرت فاطمه معصومه(س) قرار گرفته و خشنودی امام زمان(عج) را به همراه داشته باشد.