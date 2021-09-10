رئیس جمهور در جمع مردم محله کاظمیه بیرجند حضور یافت

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رئیسی رئیس جمهور که صبح جمعه وارد خراسان‌جنوبی شده بود، ساعتی قبل در جمع مردم محله کاظمیه بیرجند حضور یافت.

وی به طور بی واسطه و مستقیم در جریان مشکلات مردم محروم و نیازمند این منطقه قرار گرفت.

رئیس جمهور در جمع مردم محله کاظمیه بیرجند با اشاره به اینکه ما از مشکلات شما بی اطلاع نیستیم، گفت: به جمع شما آمدیم تا هم حال شما را جویا شویم و هم کاری برای این مناطق صورت گیرد.

رئیسی افزود: حاشیه شهر بیرجند مثل بسیاری از شهرهای کشور تشکیل شده از مردمانی است که به دلیل ایجاد مشکلاتی چون خشکسالی و کم آبی و تحمیل شرایط به این مناطق مهاجرت کرده‌اند.

وی گفت: جوانان شما اهل کارند و اگر زمینه کار و فعالیت مهیا شود، اهل کار و فعالیت هستند.

همچنین رئیس جمهور عصر امروز با حضور در گلزار شهدای بیرجند به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.

گفتنی است در سفر رئیس‌جمهور به خراسان‌جنوبی وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی و وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس دفتر رئیس جمهور و معاون اجرایی رئیس جمهور، آیت الله رئیسی را همراهی می‌کنند.

حضور در شورای اداری خراسان‌جنوبی و دیدار با نخبگان از مهم‌ترین برنامه‌های رئیس جمهور در بیرجند اعلام شده است.