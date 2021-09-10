به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، «محمد ابراهیم» نماینده پارلمان عراق از تداوم حملات نظامی ترکیه به شمال این کشور به شدت انتقاد کرد. وی گفت: به آنکارا درباره ادامه حملات نظامی به شمال عراق هشدار می‌دهیم.

بر اساس این گزارش، این نماینده پارلمان عراق همچنین افزود: آنکارا تلاش می‌کند طرح‌های توسعه طلبانه ای را در عراق به اجرا بگذارد. دولت بغداد باید اقدامات بازدارنده برای توقف حملات به عمل آورد.

پیشتر، «نصر الشمری» معاون دبیرکل جنبش مقاومت اسلامی نُجَباء تأکید کرد که ملت، پارلمان و دولت عراق باید به هرگونه اشغالگری خاتمه دهند. وی اعلام کرد: ما در مقاومت اسلامی، به ترکیه همانند آمریکا نمی‌نگریم؛ مگر در موضوع اشغال اراضی عراق.

این مقام جنبش مقاومت اسلامی نجباء با اشاره به پیام‌های دیپلماتیک، تهدیدات و حملات به نقاط مختلف این کشور از جانب ترکیه، ادامه داد: بهتر است که از قبلی‌هایشان [اشغالگران آمریکایی] در مورد بهایی که باید بابت این اقدام بپردازند، سوال کنند.