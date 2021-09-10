کشف محموله ۴۰تنی مشتقات نفتی غیر مجاز در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین خلیلی بیان داشت: در راستای مبارزه با قاچاق سوخت مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با انجام اقدامات اطلاعاتی از دپو یک محموله مشتقات نفتی در روستای ایسین مطلع و پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران با تشکیل چند اکیپ و با هماهنگی مقام قضائی به محل مورد نظر اعزام و در بررسی صورت گرفته از محل مقدار ۴۰ تن مواد اولیه قیر و مشتقات نفتی بدون هرگونه مجوز و مدارک مثبته کشف و ضبط شد.

این مسئول انتظامی ارزش محموله های کشف شده قاچاق را ۴ میلیارد ریال عنوان و تصریح کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ خلیلی در ادامه خاطر نشان کرد: در راستای اجرای فرامین مقام معظم رهبری و دستیابی به اهداف سازمانی، نیروی انتظامی لحظه ای از مبارزه با پدیده شوم قاچاق غافل نخواهد شد.