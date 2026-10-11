حجت‌الاسلام مصطفی فرخی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در شرایط کنونی، مقابله با آسیب‌ها و انحرافات اجتماعی نیازمند دانایی، آموزش و مشارکت مردم است و نباید اجازه داد مسائل اجتماعی به تقابل و درگیری میان مردم و دستگاه‌ها تبدیل شود.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان مرکزی با بیان اینکه ارزیابی عملکرد ۲۸ دستگاه مسئول در حوزه عفاف و حجاب این استان دستور کار است، افزود:دستگاه‌هایی از جمله آموزش و پرورش، شهرداری، ورزش و جوانان، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های مسئول در حوزه عفاف و حجاب در حال ارزیابی هستند و مشخص خواهد شد کدام دستگاه عملکرد مطلوبی داشته و کدام دستگاه در انجام وظایف خود کوتاهی کرده است.

وی افزود: این ارزیابی با همکاری و پیگیری دادستانی انجام می‌شود و حضور جدی دستگاه قضایی موجب شده برخی دستگاه‌هایی که پیش از این پاسخگویی لازم را نداشتند، اکنون نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند.

حجت‌الاسلام فرخی با اشاره به نقش ستاد امر به معروف و نهی از منکر در نظارت بر اجرای قانون تصریح کرد: از سال ۱۳۹۴ مأموریت ستاد از اجرای مستقیم به احیا تغییر کرده و وظایف اجرایی به دستگاه‌هایی مانند نیروی انتظامی و بسیج واگذار شده است و مهم‌ترین مأموریت قانونی ستاد، احیای روحیه مسئولیت‌پذیری اجتماعی و تقویت فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر است.

وی ادامه داد: ستاد امر به معروف و نهی از منکر نهادی حکومتی و مردمی است که زیر نظر مقام معظم رهبری فعالیت می‌کند و قدرت آن در عرصه اجتماعی، متکی بر مشارکت مردم و تشکل‌های مردمی است.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان مرکزی تاکید کرد: در حوزه کنترل بازار نیز با توجه به کمبود نیروی بازرسی اداره کل صمت، از ظرفیت نیروهای مردمی آموزش‌دیده استفاده شده و بخشی از کمبود نیروی بازرسی جبران شده است.

وی افزود: نیروهای مردمی آموزش‌دیده در قالب همکاری با ستاد امر به معروف، به‌صورت مستمر در گشت‌های نظارتی بازار حضور دارند تا موضوعاتی مانند گران‌فروشی، احتکار و درج و نصب برچسب قیمت کالاها را مورد بررسی قرار دهند.

حجت‌الاسلام فرخی بیان کرد: ۴۰ نفر برای همکاری و کمک به مجموعه تعزیرات حکومتی این استان معرفی شده‌اند تا با تقویت ظرفیت نظارتی، از سوءاستفاده احتمالی برخی افراد از شرایط موجود جلوگیری شود.

وی گفت: امر به معروف و نهی از منکر مسئله‌ای قابل اجرا و اثرگذار است، اما تحقق درست آن نیازمند آموزش است و از مردم و نیروهای علاقه‌مند درخواست می‌شود دوره‌های آموزشی مربوط به این حوزه را طی کنند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان مرکزی ادامه داد: نیروهای آموزش‌دیده مردمی در برنامه‌های فرهنگی و هنری، نمایشگاه‌ها و واحدهای صنفی برای نظارت و تذکر در چارچوب ضوابط حضور فعال دارند.

وی تصریح کرد: ستاد امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه اجرایی مستقیم ندارد، اما نیروهای مردمی و متدین در چارچوب مسئولیت اجتماعی و وظیفه شرعی، برای حمایت از اجرای قانون و صیانت از ارزش‌های اجتماعی در میدان حضور دارند.

حجت‌الاسلام فرخی افزود: با توجه به شرایط امنیتی و احتمال سوءاستفاده دشمن، تذکر لسانی در کف خیابان فعلاً انجام نمی‌شود، اما دستگاه‌های مسئول به وظایف قانونی خود عمل می‌کنند.

وی تأکید کرد: رویکرد ستاد، رعایت شرایط و اقتضائات امنیتی در کنار پیگیری موضوع عفاف و حجاب است و هر جا امکان ورود مؤثر و قانونی وجود داشته باشد، از ظرفیت نیروهای مردمی استفاده خواهد شد.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان مرکزی با اشاره به ظرفیت قانونی این ستاد گفت: قانون حمایت از امر به معروف و نهی از منکر پشتوانه محکمی برای فعالیت‌های این حوزه ایجاد کرده است و ایجاد مانع یا اخلال در مسیر اجرای امر به معروف، در صورت تحقق شرایط قانونی، قابل پیگیری است.

وی از راه‌اندازی و فعالیت گشت‌های صنفی خبر داد و افزود: گشت‌های اصناف در حوزه عفاف و حجاب واحدهای صنفی فعال هستند و ارزیابی و بازرسی دستگاه‌های اداری استان مرکزی در حوزه عفاف و حجاب نیز در حال انجام است.

حجت‌الاسلام فرخی ادامه داد: فعالیت‌های فرهنگی و علمی نیز در دستور کار قرار دارد و شهروندان علاقه‌مند می‌توانند با اعلام آمادگی و طی دوره آموزشی، در بخش‌های مختلف از جمله گشت‌های اصناف، نظارت بر اماکن و واحدهای صنفی و فعالیت‌های فرهنگی و علمی با ستاد همکاری کنند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان مرکزی تصریح کرد: تجربه فعالیت‌های مردمی در این حوزه نشان داده است که در صورت آموزش صحیح، هماهنگی بین دستگاه‌ها و رعایت اقتضائات اجتماعی و امنیتی، می‌توان مسائل مرتبط با عفاف و حجاب را بدون ایجاد تنش و با رویکردی علمی، قانونی و مبتنی بر عقلانیت دنبال کرد.