۶۰ بسته رایگان رباتیک به نوجوانان محروم چهارمحال و بختیاری رسید

روح‌الله واحد در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح برنامه‌ها و اقدامات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: رویکرد این مجموعه در دوره جدید، توجه بیشتر به نوجوانان، شناسایی استعدادهای آنان و فراهم کردن زمینه مشارکت مؤثرشان در طراحی و اجرای برنامه‌های فرهنگی، علمی و هنری است.

وی با اشاره به ضرورت ایجاد فضاهای اختصاصی برای نوجوانان افزود: امروز نوجوانانی در استان حضور دارند که در حوزه‌هایی مانند کسب‌وکارهای مجازی، تولید محتوا و بلاگری فعالیت می‌کنند؛ بنابراین لازم است فضایی فراهم شود تا بتوانند آزادانه درباره علایق و دغدغه‌های خود صحبت کنند، از راهنمایی کارشناسان بهره ببرند و استعدادهایشان را توسعه دهند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: ایجاد پاتوق‌های نوجوانان از موضوعاتی است که در سند راهبردی نوجوان استان مورد توجه قرار گرفته و برای تحقق آن، مسئولیت دستگاه‌های مختلف نیز باید مشخص شود.

رشد ۲۰ تا ۳۰ درصدی کارگاه‌های تابستانی

با اشاره به اجرای برنامه‌های متنوع در تابستان امسال بیان کرد: در کارگاه‌های تابستانی، رشته‌ها و فعالیت‌های جدیدی از جمله رباتیک، ساخت فیلم، تدوین فیلم با تلفن همراه، ساخت گلایدر، هواپیما و انواع موشک‌های آبی و سوختی دنبال شد.

وی افزود: امسال با وجود محدودیت منابع، توانستیم با افزایش کنترل‌شده هزینه‌ها، رشد حدود ۲۰ تا ۳۰ درصدی را نسبت به سال گذشته در کارگاه‌های تابستانی تجربه کنیم و نزدیک به هفت هزار نفر را در سراسر استان تحت پوشش این برنامه‌ها قرار دهیم.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اهمیت استفاده از توانایی نوجوانان در اجرای برنامه‌ها گفت: یکی از اقدامات مؤثر امسال، استفاده از نوجوانان توانمند به‌عنوان مربی بود که با مجوز مرکز، نخستین دوره‌های آموزشی با مربیگری خود نوجوانان برگزار شد.

واحد ادامه داد: در این طرح، سه نوجوان توانمند در حوزه‌های مرتبط با ساخت گلایدر، هواپیما و موشک، علاوه بر آموزش، در تدوین طرح درس نیز مشارکت کردند. استقبال خانواده‌ها از این برنامه نشان داد که نوجوانان مستعد می‌توانند در کنار یادگیری، نقش مؤثری در انتقال دانش و مهارت به همسالان خود داشته باشند.

وی از برنامه‌ریزی برای جذب نوجوانان متخصص در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی به‌عنوان مربیان فصلی مراکز کانون خبر داد و گفت: هدف این است که استعدادهای نوجوانان شناسایی شود و زمینه حضور و فعالیت آنان در محیط‌های آموزشی و فرهنگی فراهم آید.

حمایت از استعدادهای مناطق محروم

واحد با اشاره به ضرورت گسترش عدالت آموزشی و فرهنگی اظهار کرد: بخشی از برنامه‌های امسال به حمایت از کودکان و نوجوانانی اختصاص داشت که به دلیل محدودیت‌های مالی، امکان استفاده از تجهیزات و امکانات آموزشی را نداشتند.

وی افزود: در همین راستا، نزدیک به ۶۰ بسته آموزشی رباتیک، با هزینه تقریبی دو تا سه میلیون تومان برای هر بسته، تهیه شد تا کودکان و نوجوانان مناطق محروم بتوانند به‌صورت مشترک از این تجهیزات استفاده کنند

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری همچنین به فعالیت‌های علمی و فناورانه اشاره کرد و گفت: در برنامه‌های کانون تلاش شده است با برگزاری کارگاه‌های متنوع، زمینه آشنایی کودکان و نوجوانان با علوم جدید و فناوری‌های روز فراهم شود.

وی برگزاری برنامه آشنایی با مأموریت‌های فضایی را از دیگر اقدامات این مجموعه برشمرد و افزود: در یکی از برنامه‌ها، کودکان و نوجوانان در مرکز کانون با پخش زنده تلویزیونی یک رویداد فضایی همراه شدند و با حضور کارشناسان حوزه هوافضا، توضیحاتی درباره مأموریت فضایی و ساخت ماکت فضاپیماها دریافت کردند.

توسعه فعالیت‌های فرهنگی در مناطق روستایی

واحد با اشاره به محدودیت پوشش خدمات فرهنگی در مناطق روستایی و عشایری استان گفت: در شرایط فعلی، امکان ارائه خدمات از طریق برخی ظرفیت‌های سیار به حدود ۵۰ روستا فراهم شده است، در حالی که شمار مناطق روستایی استان چندین برابر این میزان است و برای پاسخ‌گویی به نیازهای فرهنگی کودکان و نوجوانان، باید امکانات بیشتری فراهم شود.

وی افزود: تابستان امسال با وجود کمبودها، پخش فیلم در مناطق عشایری و نقاطی که دسترسی کمتری به امکانات فرهنگی دارند، با استفاده از تجهیزات ساده انجام شد. همچنین تماشاخانه سیار کانون در برخی مناطق روستایی و صعب‌العبور حضور یافته و این روند ادامه خواهد داشت.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری درباره توسعه زیرساخت‌های این بخش گفت: برای تأمین تماشاخانه سیار، بخشی از تجهیزات مورد نیاز از طریق مرکز کشور تأمین شده است، اما انتقال آن به استان به فراهم شدن کشنده مناسب نیاز دارد و این موضوع از مطالبات مطرح‌شده برای تکمیل ظرفیت خدمات سیار است.واحد با تأکید بر اهمیت تقویت فرهنگ مطالعه اظهار کرد: یکی از محورهای اصلی فعالیت کانون، ترویج کتاب‌خوانی و آشنایی کودکان و نوجوانان با آثار ادبی و فرهنگی است. در همین راستا، برنامه‌های مختلفی برای افزایش ارتباط نسل جدید با ادبیات فارسی و میراث فرهنگی کشور اجرا شده است.

وی افزود: در برنامه‌های فرهنگی کانون، برگزاری دورهمی‌های ادبی با محوریت آثاری مانند گلستان سعدی و منطق‌الطیر عطار مورد توجه قرار گرفته است. این برنامه‌ها با حضور گروه‌های سنی مختلف، از کودکان تا بزرگسالان، برگزار شده و تلاش شده است زمینه گفت‌وگو و آشنایی بیشتر خانواده‌ها با متون کهن فارسی فراهم شود.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری برگزاری نخستین دوره جشنواره منطقه‌ای شاهنامه‌خوانی کودکان و نوجوانان با حضور شش استان را از دیگر اقدامات این مجموعه در حوزه پاسداشت زبان فارسی دانست.

واحد همچنین به فعالیت باشگاه ادبی قاف اشاره کرد و گفت: کودکان و نوجوانان مستعد در حوزه شعر و داستان از طریق این باشگاه شناسایی می‌شوند و اعضای منتخب می‌توانند به مدت سه سال، زیر نظر استادان برجسته کشور، از آموزش‌های حضوری و مجازی بهره‌مند شوند.

وی ادامه داد: امسال سه نفر از اعضای استان در این باشگاه پذیرفته شدند و برای حضور در دوره آموزشی حضوری به استان گلستان اعزام شدند.

واحد با اشاره به شاخص‌های کتاب‌خوانی در مراکز کانون استان بیان کرد: سرانه امانت کتاب در آمار ارائه‌شده برای استان حدود پنج کتاب است و افزایش این شاخص را می‌توان نشانه‌ای از رشد فعالیت‌های کتابخانه‌ای دانست؛ با این حال، صرف افزایش آمار امانت کتاب به معنای شکل‌گیری کامل فرهنگ مطالعه نیست.

وی افزود: برای ارزیابی واقعی وضعیت کتاب‌خوانی باید بررسی شود که کودکان و نوجوانان تا چه اندازه به مطالعه مستمر علاقه‌مند شده‌اند و کتاب چه جایگاهی در زندگی روزمره آنان پیدا کرده است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری همچنین تولید محتوای صوتی و پادکست را یکی از ظرفیت‌های جذاب برای ارتباط با نسل جدید دانست و گفت: در دوره مورد اشاره، نزدیک به ۶۰ پادکست برگرفته از کتاب‌ها برای پخش در رادیو تهیه و با اجرای کودکان و نوجوانان از صداوسیما پخش شد.

واحد با اشاره به فعالیت‌های این مجموعه در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: کارگاه‌های هشت‌جلسه‌ای با محوریت مهارت‌های زندگی برگزار می‌شود و امسال نیز با مطالبه کانون، زمینه استفاده از ظرفیت مشاوران دانشگاه علوم پزشکی برای تقویت این برنامه‌ها پیگیری شده است.

وی افزود: این برنامه‌ها از ابتدای تابستان دنبال شده‌اند، اما ارزیابی میزان تأثیرگذاری آن‌ها در کاهش آسیب‌های اجتماعی نیازمند بررسی کارشناسی است و باید بر اساس نتایج ارزیابی، درباره میزان موفقیت برنامه‌ها اظهارنظر کرد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: اجرای برنامه‌ها در مناطق روستایی و نقاط هدف طرح نماد نیز با همکاری آموزش‌وپرورش دنبال می‌شود تا کودکان و نوجوانان در معرض آسیب از حمایت‌های فرهنگی و آموزشی بیشتری برخوردار شوند.

واحد با اشاره به شکاف نسلی میان والدین و نوجوانان اظهار کرد: تفاوت تجربه‌های نسلی باعث شده است شیوه‌های سنتی برخورد با نوجوانان در بسیاری از موارد پاسخ‌گوی نیازهای امروز آنان نباشد.

وی افزود: نوجوان امروز می‌خواهد در تصمیم‌گیری مشارکت داشته باشد، ایده‌های خود را اجرا کند و نتیجه فعالیتش را ببیند. در چنین شرایطی، والدین و مربیان باید بیش از آنکه نقش تصمیم‌گیرنده مستقیم داشته باشند، تسهیلگر رشد و یادگیری نوجوانان باشند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری از برنامه‌ریزی برای برگزاری رایگان سلسله نشست‌های «نوجوانان و خانواده» خبر داد و گفت: این برنامه‌ها با هدف افزایش شناخت خانواده‌ها از ویژگی‌های نسل جدید و بهبود ارتباط میان والدین و نوجوانان برگزار خواهد شد.

واحد با اشاره به چالش‌های مالی کانون بیان کرد: اعتبارات اختصاص‌یافته به این مجموعه متناسب با حجم فعالیت‌ها و نیازهای کودکان و نوجوانان نیست و بخش مهمی از برنامه‌ها با همراهی همکاران، حمایت‌های مردمی و همکاری دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی پیش می‌رود.

وی افزود: در سال گذشته، مجموع اعتبار سالانه کانون استان کمتر از یک میلیارد تومان بوده است؛ با وجود این، برنامه‌های متعدد فرهنگی، ادبی، علمی و آموزشی در مراکز مختلف اجرا شده‌اند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری همکاری شهرداری‌ها، مجموعه استانداری و سایر نهادهای فرهنگی را در اجرای برنامه‌ها مؤثر دانست و گفت: اگر حمایت‌های مردمی و همراهی دستگاه‌های اجرایی وجود نداشته باشد، اجرای بسیاری از فعالیت‌ها با دشواری جدی روبه‌رو می‌شود.

وی ادامه داد: با پیگیری‌های انجام‌شده و نگاه مثبت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، اعتبار تملک دارایی‌های کانون استان نزدیک به ۵۰ درصد افزایش یافته است که می‌تواند به پیشبرد بهتر برنامه‌ها و تقویت زیرساخت‌ها کمک کند

واحد در تشریح فعالیت‌های فرهنگی کانون گفت: از سال گذشته تاکنون سه جشنواره رسمی در حوزه‌های سرود، قصه‌گویی و شاهنامه‌خوانی برگزار شده و در کنار آن، نزدیک به ۳۵ مهرواره و پویش با موضوعات متنوع فرهنگی و تربیتی در دستور کار قرار گرفته است.

وی از مهرواره «بچه‌های مقاومت» و برنامه «حکمت‌های کوچک، دل‌های بزرگ» با محوریت نهج‌البلاغه به‌عنوان نمونه‌هایی از این فعالیت‌ها نام برد و افزود: کانون تلاش می‌کند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری، زمینه مشارکت بیشتر کودکان و نوجوانان را در فعالیت‌های اجتماعی و تربیتی فراهم کند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری همچنین به طرح یاسمن اشاره کرد و گفت: این طرح با هدف استفاده از ظرفیت‌های مردمی در سراسر استان طراحی شده است تا افراد و مجموعه‌هایی که تمایل به همکاری در فعالیت‌های فرهنگی کودکان و نوجوانان دارند، بتوانند با همراهی کانون در این مسیر مشارکت کنند.

واحد در پایان تأکید کرد: توسعه فعالیت‌های کانون نیازمند همراهی خانواده‌ها، دستگاه‌های اجرایی، مجموعه‌های فرهنگی و مردم است و تلاش می‌شود با تکیه بر مشارکت جمعی، زمینه رشد فکری، فرهنگی، علمی و اجتماعی کودکان و نوجوانان استان بیش از گذشته فراهم شود.