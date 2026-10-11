به گزارش خبرنگار مهر، انتخابی که فدراسیون هندبال در بیستمین دوره بازیهای آسیایی در ناگویا ۲۰۲۶ انجام داد، یکی از دشوارترین و در عین حال شجاعانه‌ترین تصمیمات سال‌های اخیر بود. پذیرفتن باخت‌های سنگین در برابر بحرین و قطر توسط تیمی که عمدا جوان شده بود، دشوار بود. اما این قمار آگاهانه در واقع همان جراحی دردناکی بود که برای درمان بیماری مزمن وابستگی به لژیونرها و نسل گذشته هندبال باید انجام می شد.

سال‌ها هندبال ایران تنها با تکیه بر چند ستاره‌ی باسابقه در میادین ظاهر می شد و فدراسیون با این تغییر مسیر، نشان داد که به جای ترمیم موقتی این درد با محوریت نتیجه گرای منتظر یک رشد پایدار در سالهای آینده و در بازیهای آسیایی ۲۰۳۰ است. تصمیمی که اگر چه در این دوره بدون مدال به پایان رسید اما احتمالا آینده هندبال ایران را از یک تیم درجه ‌سوم آسیا به یک مدعی واقعی تبدیل خواهد کرد.

کادرفنی؛ مربی جدید و نیمکت‌های لرزان گذشته

حضور « نناد کلاییچ» مربی جدید خارجی در فاصله ای کمتر از دو ماه از حضورش سبک بازی ایران را از هندبال از تکیه بر قدرت بدنی به سمت هندبال سرعتی و مدرن سوق داد. در دوران مربیانی چون «مانوئل مونتایا» یا «ووسلین وویوویچ»، تکیه تیم بیشتر بر تجربه ستاره‌های قدیمی، لژیونرها و دفاع لایه‌ای بود. اما مربی جدید در ناگویا نشان داد که به بازیکن‌محوری اهمیت می‌دهد. اگرچه نتایج وویوویچ در دوره‌های قبل درخشان بود، اما کلاییچ با استفاده از بازیکنان جوان‌تر، همان سطح از جسارت را به نمایش گذاشت.

مقایسه تاریخی؛ از نقره گوانگژو تا چالش ناگویا

برای ارزیابی دقیق، باید نگاهی به شناسنامه ایران در ادوار بازی‌های آسیایی داشت:

دوران اوج (گوانگژو ۲۰۱۰ - نقره):

در آن دوره، ایران تیمی داشت که میانگین سنی آن ۲۸ سال بود و بازیکنان بیش از ۵ سال در کنار هم بازی کرده بودند. در گوانگژو ما از تمام ظرفیت خود استفاده کردیم، اما در ناگویا تنها از چند بازیکن با تجربه بهره گرفته شد.

دوران رکود (اینچئون ۲۰۱۴ و جاکارتا ۲۰۱۸- مقام چهارم و پنجم):

در جاکارتا، تیم ایران با وجود داشتن لژیونرهای پرتعداد و داشتن ستاره هایی مانند برادران استکی به دلیل عدم هماهنگی و حواشی مدیریتی از صعود به نیمه‌نهایی بازماند. مقایسه نتایج ناگویا با جاکارتا نشان می‌دهد که انضباط تیمی در تیم جوان فعلی به مراتب بالاتر است. فاصله گل‌های خورده ایران در ناگویا نسبت به جاکارتا در برابر تیم‌های تراز اول کاهش یافته است که نشان‌ دهنده بهبود خط دفاعی است.

دوران گذار (هانگژو ۲۰۲۲ - مقام ششم):

در هانگژو، تیم ایران نه کاملا جوان بود و نه کاملا با تجربه؛ نوعی سردرگمی در هویت فنی تیم دیده می‌شد. در ناگویا ۲۰۲۶ هویت تیم مشخص بود یک تیم دونده و شجاع. اگرچه رتبه هانگژو و ناگویا ممکن است مشابه باشد، اما آمار حملات موفق، سرعت گردش توپ، تغییر سیستم بازی سنتی به سرعتی در ناگویا برتری مطلق فنی تیم جدید را نسبت به هانگژو تایید می‌کند.

ناگویا ۲۰۲۶:

نتیجه فعلی را نباید صرفا با رتبه سنجید، در دوران طلایی گوانگژو ما با تیمی با تجربه به اوج رسیدیم اما در ناگویا، ایران در حال بازسازی خود برای آینده بود. تفاوت این دوره با ادوار قبلی این است که تیم فعلی برخلاف دوره‌های قبل پتانسیل رشد برای دو دوره آینده را دارد.

آنالیز بازی‌های تیم هندبال ایران در ناگویا ۲۰۲۶

هندبال ایران در این دوره از بازیهای آسیایی با قرعه‌ای سخت و رقبایی مواجه شد که در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری‌های نجومی در لیگ‌های خود داشته‌اند. تیم‌هایی مثل قطر (با بازیکنان چند ملیتی)، ژاپن (با سرعت خیره‌کننده و لژیونرهای اروپایی) و بحرین (با تکیه بر هماهنگی چندساله)، مثلث قدرت آسیا را تشکیل داده بودند. هندبال ایران در این دوره اگرچه نتوانست روی سکو برود، اما نتایج پایاپای با این تیم‌ها نشان داد که فاصله فنی ما با وجود تغییر نسل، حفظ شده است. تیم ایران در این دوره در گروهی قرار داشت که هر مسابقه یک فینال زودهنگام محسوب می‌شد.

ایران ۲۴ - کویت ۲۶ (باخت با فاصله دو گل): شروع مسابقات با یک شکست نزدیک مقابل کویت مدعی تمام شد. فاصله دو گل نشان می‌دهد ایران در خط دفاعی موفق بوده اما در حمله، تعداد شوت های تبدیل به گل ما پایین بوده است. کم‌تجربگی بازیکنان جوان در دقایق پایانی باعث شد برتری بازی به نفع کویت تمام شود.

ایران ۲۰ - بحرین ۳۴ (فاصله ۱۴ گل) : این سنگین‌ترین شکست ایران و نقطه زنگ خطر بود. بحرین با سیستم دفاعی منسجم خود راه‌های نفوذ ایران به دروازه و زمین خود را بست. فاصله ۱۴ گل نشان‌دهنده تفاوت فاحش در هماهنگی تیمی بود. تیم جوان ایران در این بازی تحت فشار روانی حریف باسابقه، نتیجه را از دست داد.

ایران ۲۶ - کره‌جنوبی ۲۶ (یک تساوی با ارزش): این بازی نقطه بازگشت روانی تیم بود. متوقف کردن کره جنوبی که مهد هندبال سرعتی آسیاست، با این ترکیب جوان یک پیروزی با ارزش محسوب می‌شود. در این بازی، سیستم دفاعی ایران جواب داد و نشان داد که مربی جدید توانسته در فاصله کوتاه و بعد از چند بازی اصلی، نقاط ضعف تیم را تا حدی ترمیم کند.

ایران ۲۸ - قزاقستان ۲۳ (یک برد ارزشمند): تنها پیروزی ایران در این بازیها به شمار می رود. برتری فنی در شوت‌ها و درخشش بازیکنان جوان در نبردهای تن به تن عامل این پیروزی ارزشمند بود. این بازی نشان داد که ایران مقابل تیم‌های لایه دوم آسیا، دست برتر را دارد.

ایران ۲۵ – قطر ۳۱ ( باخت در مرحله یک چهارم نهایی و حذف از بازیها): سخت‌ترین قرعه ممکن برای تیم ایران برای راهیابی به مرحله یک چهارم نهایی می توانست رویارویی برابر قطر باشد. قطر با تیمی که ترکیب اصلی آن را بازیکنان چند ملیتی و تبعه تشکیل می دادند مقابل تیم جوان ایران قرار گرفت. تیم ایران تا دقیقه ۴۵ پابه‌پای قطر پیش رفت اما بازیکنان با تجربه قطر در دقایق پایانی بازی را در دست گرفته و برنده این دیدار شدند تا ایران از راهیابی به مرحله بعد بازمانده و از دور مسابقات حذف شود.

سایه‌ی سنگین داوری بر بازی‌های ایران

داوری در ناگویا ۲۰۲۶ به یکی از پرحاشیه ترین موضوعات این دوره از بازی‌های ایران بدل شد و تنها به جدال با قطر خلاصه نمی‌شد. نناد کلاییچ، سرمربی تیم ملی هندبال ایران بعد از بازی با قطر به صراحت به این مسئله اشاره کرد و گفت: « کسانی که هندبال را به خوبی می‌شناسند، متوجه می‌شوند در این مسابقه چه تعداد محرومیت دو دقیقه‌ای علیه ما اعلام شد و چه اشتباهات داوری رخ داد، نتیجه‌ای که روی تابلو ثبت شد، بازتاب دهنده نتیجه واقعی این مسابقه نبود.» . حتی علیرضا پاکدل، رئیس فدراسیون نیز با گلایه از قضاوت این دیدارها تصریح کرد: « همه مردم بازی را از تلویزیون دیدند و سوتهایی که داور زد را مشاهده کردند. واقعاً در بعضی از این موارد هیچ کاری نمی‌توانستیم انجام دهیم.» به گفته‌ی پاکدل، تصمیم‌های بحث برانگیز در دیدارهای بحرین، کویت و قطر از گل پایان نیمه تا اخراج مستقیم بهنام نیا بر روند بازیهای تیم جوان ایران سایه انداخت و مبارزه‌ی آنها را دشوارتر کرد. این مسئله با شکایت ایران از داوری تنها به اخراج داور و محرومیت وی از عدم قضاوت تا پایان بازیهای آسیایی انجامید اما در نتیجه تیم ایران تاثیری نداشت.

نقش مربی جدید؛ معماری ناهماهنگی که به انسجام رسید

اگر روند بازی‌های ایران در ناگویا را مانند یک نمودار پایین‌ به‌ بالا ترسیم کنیم، بهترین قضاوت درباره کار مربی جدید در همین صعود تدریجی در تک تک بازیها خلاصه می‌شود. زمانی که تیم ایران در دومین بازی با نتیجه سنگین ۲۰-۳۴ مقابل بحرین شکست خورد، خیلی‌ها گمان کردند تیم هندبال ایران این دوره را با یک ناکامی تاریخی به پایان می‌رساند. اما بازگشت تیم به میدان در بازی سوم، یعنی تساوی ۲۶-۲۶ مقابل کره جنوبی نقطه عطفی بود که کار مربی جدید را به خوبی روشن کرد.

نکته فنی این است که مربی جدید، برخلاف نگاه سنتی که بر مهارت انفرادی متمرکز بود، بر سیستم بازی تیمی و استفاده از بازینان نیمکت نشین تکیه دارد. او پس از شکست سنگین از بحرین، با تغییر ساختار خط دفاعی و جابه‌جایی در بازیکنان خط حمله، نشان داد که آموزه‌هایش را نه بر صفحه تئوری، بلکه بر پایه تحلیل وضعیت حریف بنا کرده است. نتیجه این تصمیم، با نتیجه‌ای در برابر کره جنوبی به بار نشست که برای این ترکیب جوان یک پیروزی محسوب می شود.

تفکرات و برنامه استراتژیک این مربی خارجی، به‌ویژه در بازی مقابل قطر در مرحله یک‌چهارم نهایی، جایی که ایران تا نیمه اول کاملا هم‌پای قطر پیش رفت نمایان شد جایی که مربی جدید توانست روحیه باورپذیری جدال در میدان بازی و برد برابر قدرت‌های آسیا را به شاگردان جوانش تزریق کند. اگرچه نهایتا تیم با شش گل برابر قطر باخت، اما این فاصله برای تیمی که در شروع مسابقه با ۱۴ گل مغلوب بحرین شده بود، خود گواهی بر بلوغ تدریجی و هوشمندی کادرفنی است.

مربی جدید در ناگویا نشان داد که به جای حذف بازیکنان جوان و بازگشت به ستاره‌های قدیمی، ترجیح می‌دهد توان بازیکنان را در میدان بالا ببرد. او تیم را به حال خود رها نکرد؛ تا جایی که فاصله باخت‌های ایران در طول این ۵ بازی، روندی کاهشی و قابل دفاع را به نمایش گذاشت و این دقیقا همان نقطه‌ای است که فدراسیون برای رسیدن به یک تیم مدعی در دوره بعد، به آن نیاز دارد.

سیاوشی؛ ستون نجات تیم در ناگویا

اگر چه تیم ملی هندبال ایران در ناگویا ۲۰۲۶ با ترکیبی جوان راهی میدان شد، اما در قلب این بازیکنان جوان، یک بازیکن با سابقه تبدیل به ستونی همچون یک مربی در میدان بازی شد. سیاوشی هم ‌زمان با دروازه‌بانی بازوبند کاپیتانی را بر بازو داشت. او در بازی‌های حساس، به‌ویژه در نتیجه تساوی با کره جنوبی، ستون تیم شد تا از باخت تیم جلوگیری کند. مهارهای او در شوت‌های حساس نه ‌تنها مانع از افزایش فاصله گل های خورده ایران در برابر رقبا می‌شد بلکه در جریان مسابقه بارها باعث شد تا بازی به سود ایران بچرخد.

سیاوشی در نقش کاپیتان فراتر از وظایف یک دروازه‌بان عمل کرد. او به‌عنوان تنها حلقه‌ی ‌اتصال میان نسل قدیم و جدید، در میدان مسابقه مسئولیت‌ پذیری فوق‌العاده‌ای از خود نشان داد. با مدیریت فضای میدان، آرام کردن جوان‌ها در لحظات حساس بازی با قطر و کویت و مدیریت هوشمندانه بازی در موقعیت‌های بحرانی، تجربه‌اش را به کوچک‌ترین اعضای تیم منتقل می کرد. اگرچه ناکامی در برابر قطر و بحرین اتفاق تلخی برای او بود اما درخشش این بازیکن نشان داد که به عنوان هسته مرکزی تیم می تواند در آینده هم تکیه‌گاه اصلی این نسل شود و هم وارد حیطه مربیگری شود.

تغییر رویکرد فدراسیون؛ از نتیجه‌گرایی تا آینده‌سازی

فدراسیون هندبال با تصمیمی شجاعانه، رویکرد خود را از اعزام تیم‌های تماما باتجربه به سمت جوانگرایی تغییر داد. این تغییر رویکرد طبیعتا در کوتاه‌مدت هزینه‌ و با از دست دادم سکو همراه است اما از نظر فنی، میانگین سنی تیم را به شکل قابل توجهی کاهش داد. حضور بازیکنانی که از مسابقات قهرمانی جوانان جهان به تیم بزرگسالان تزریق شدند، خون تازه‌ای در رگ‌های هندبال جاری کرده است. رویکرد فدراسیون در جوانگرایی، پیامی روشن برای آینده دارد هندبال ایران برای المپیک ۲۰۲۸ و بازی‌های آسیایی ۲۰۳۰ دارد. اگر این شاکله جوان تحت حمایت مربی فعلی حفظ شود و بازی‌های تدارکاتی با تیم‌های اروپایی در دستور کار قرار گیرد، هندبال ایران می‌تواند تا دو سال آینده دوباره به قدرت اول غرب آسیا تبدیل شده و انحصار قطر و بحرین را بشکند.

آینده هندبال؛ آینه ای به نام ناگویا

بازی‌های آسیایی ناگویا برای هندبال ایران آینه‌ای بود که نه چهره یک نسل قدیمی بلکه تصویر یک آینده نوظهور دیده می شد و تیمی به میدان آمد که نه ستاره‌های پول‌دار داشت و نه مدال‌های براق گذشته. از بحران شکست برابر بحرین تا تساوی با چنگ و دندان مقابل کره جنوبی، از برد برابر قزاقستان تا جدال با قطر صاحب‌نام؛ هندبال ایران نشان داد که با اصلاح ساختار دفاعی و حمله و اعتماد به جوانان می تواند فاصله‌ی خود را با قدرت های آسیا کاهش دهد. بازیکنان جوان این تیم با وجود تمام باخت‌ها، در ناگویا بزرگی را تمرین کردند. شاید مدالی به دست نیاورد، اما این نسل بزرگ‌ترین سرمایه یعنی تجربه را برد که در برابر مدال با ‌ارزش‌تر است.

آنچه در ناگویا رخ داد بیش از یک نتیجه‌ی صرفا تلخ، یک سرمایه‌گذاری برای آینده بود. فدراسیون هندبال با پذیرش هزینه‌های کوتاه‌مدت و یک تصمیم راهبردی در سال‌های اخیر به جای قمار روی نتیجه در ناگویا ، نسل جوانی را پرورش داد که برای ۱۰ سال آینده می توان به عنوان «نسل طلایی» از آن نام برده شود. اگر این نسل در دو تورنمنت بعدی در کنار هم بماند، سکوهای آسیایی ۲۰۳۰ جایی است که این جوانان می‌توانند در آن بدرخشند.

قضاوت درباره‌ی نتایج بازی‌های آسیایی ۲۰۳۰ زود است. اما اگر فدراسیون به این مسیر «جراحی‌شده» وفادار بماند، تجربه‌ی ناگویا را در قالب اردوهای مستمر، تورنمنت‌های تدارکاتی و استفاده هوشمندانه از لژیونرها به سرمایه تبدیل کند، هندبال ایران می‌تواند از یک تیم درجه ‌سه آسیایی به یک مدعی واقعی بدل شود. درسی که ناگویا به ما داد این است که ساختن آینده بهایی دارد و آن بها پذیرفتن درد امروز است.