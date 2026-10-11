به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی صبح یکشنبه در نشست هم‌اندیشی با نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکل‌های مردمی شهرستان گرمسار در محل فرمانداری، با قدردانی از فعالیت‌های این مجموعه‌ها، مشارکت مردمی را یکی از ظرفیت‌های موثر در پیشبرد برنامه‌های توسعه ای دانست.

وی با اشاره به جایگاه سمن‌ها در ارتباط میان مردم و دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فکری و اجرایی خود، در شناسایی و حل مسائل اجتماعی نقش‌آفرینی کنند.

فرماندار گرمسار با اشاره به عملکرد تشکل‌های مردمی در مناسبت‌های ملی و مذهبی و رویدادهای اجتماعی افزود: فعالیت‌های داوطلبانه و مسئولانه این مجموعه‌ها، سرمایه‌ای ارزشمند برای شهرستان به شمار می‌رود و می‌تواند زمینه‌ساز تقویت مشارکت اجتماعی باشد.

همتی همچنین بر ضرورت حفظ روحیه مطالبه گری سازنده در میان تشکل‌های مردمی تأکید کرد و ادامه داد: انتظار می‌رود سمن‌ها ضمن تعامل با دستگاه‌های اجرایی، مسائل و نیازهای جامعه را پیگیری کرده و در مسیر بهبود شرایط اجتماعی و افزایش نشاط عمومی نقش فعال‌تری ایفا کنند.