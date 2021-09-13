صدور پروانه تأسیس ۵و احد تولیدی صنایع غذایی و تبدیلی بخش کشاورزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، سید آبرادات ‏مصلایی با بیان این خبر اظهار داشت: این مجوزها در زمینه تولید انواع دانه‌های روغنی گیاهی، بسته‌بندی خشکبار، خوراک آماده دام و طیور و انبار ذخیره‌سازی و نگهداری محصولات کشاورزی صادر شده است.

وی اضافه کرد: برای تأسیس این واحدهای تولیدی با ‏مجموع ظرفیت تولید، فرآوری و بسته‌بندی ۳۵۳ ‏هزار تن انواع محصولات کشاورزی، بالغ بر ۲ هزار و ۹۸۵ میلیارد ریال سرمایه ثابت جذب ‏خواهد شد.‏

مصلایی با بیان اینکه صنایع تبدیلی و غذایی بخش کشاورزی با ایجاد ارتباط مؤثر ‏بین دو بخش کشاورزی و صنعت، زمینه مناسبی جهت توسعه پایدار و ایجاد اشتغال ‏مواد فراهم می‌آورد، تصریح کرد: با بهره برداری از این واحدها زمینه اشتغال ‏مستقیم برای ۲۱۳ نفر فراهم خواهد شد.‏

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین همچنین به بهره‌برداری از یک واحد تولیدی اشاره کرد و گفت: پروانه بهره‌برداری این واحد تولیدی در زمینه تولید خوراک آماده دام و طیور با ظرفیت ۱۵ هزار تن در سال و با توان جذب ۱۶ هزار و ۵۰۰ تن مواد خام کشاورزی و اشتغالزایی ۱۵ نفر به صورت مستقیم، طی همین بازه زمانی صادر شده است.

گفتنی است؛ در سال گذشته ۱۱ واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش ‏کشاورزی ‏با ‏ظرفیت تولید، فرآوری و بسته بندی ۷۸ هزار تن انواع مواد غذایی و محصولات ‏کشاورزی فرآوری شده و با سرمایه گذاری بالغ بر ۴۰۳ میلیارد ریال ‏به بهره‌برداری ‏رسیدند و زمینه اشتغال مستقیم برای بیش از ۳۱۰ نفر و جذب ماده خام کشاورزی ‏به ظرفیت بیش از ۸۳ هزار تن در استان فراهم گردید.‏

