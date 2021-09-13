صدور پروانه تأسیس ۵و احد تولیدی صنایع غذایی و تبدیلی بخش کشاورزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، سید آبرادات مصلایی با بیان این خبر اظهار داشت: این مجوزها در زمینه تولید انواع دانههای روغنی گیاهی، بستهبندی خشکبار، خوراک آماده دام و طیور و انبار ذخیرهسازی و نگهداری محصولات کشاورزی صادر شده است.
وی اضافه کرد: برای تأسیس این واحدهای تولیدی با مجموع ظرفیت تولید، فرآوری و بستهبندی ۳۵۳ هزار تن انواع محصولات کشاورزی، بالغ بر ۲ هزار و ۹۸۵ میلیارد ریال سرمایه ثابت جذب خواهد شد.
مصلایی با بیان اینکه صنایع تبدیلی و غذایی بخش کشاورزی با ایجاد ارتباط مؤثر بین دو بخش کشاورزی و صنعت، زمینه مناسبی جهت توسعه پایدار و ایجاد اشتغال مواد فراهم میآورد، تصریح کرد: با بهره برداری از این واحدها زمینه اشتغال مستقیم برای ۲۱۳ نفر فراهم خواهد شد.
مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین همچنین به بهرهبرداری از یک واحد تولیدی اشاره کرد و گفت: پروانه بهرهبرداری این واحد تولیدی در زمینه تولید خوراک آماده دام و طیور با ظرفیت ۱۵ هزار تن در سال و با توان جذب ۱۶ هزار و ۵۰۰ تن مواد خام کشاورزی و اشتغالزایی ۱۵ نفر به صورت مستقیم، طی همین بازه زمانی صادر شده است.
گفتنی است؛ در سال گذشته ۱۱ واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی با ظرفیت تولید، فرآوری و بسته بندی ۷۸ هزار تن انواع مواد غذایی و محصولات کشاورزی فرآوری شده و با سرمایه گذاری بالغ بر ۴۰۳ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسیدند و زمینه اشتغال مستقیم برای بیش از ۳۱۰ نفر و جذب ماده خام کشاورزی به ظرفیت بیش از ۸۳ هزار تن در استان فراهم گردید.
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