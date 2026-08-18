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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۳

احداث کارخانه خوراک دام و سردخانه در دزفول به ۹۰ درصد رسید

احداث کارخانه خوراک دام و سردخانه در دزفول به ۹۰ درصد رسید

دزفول - مدیر صنایع تبدیلی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان از بهره‌برداری قریب‌الوقوع طرح تولید خوراک دام دزفول خبر داد و گفت: این واحد با ظرفیت پنج هزار تن، زمینه اشتغال ۲۵ نفر را فراهم می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید یعقوب هاشمی ظهر امروز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص توسعه زیرساخت‌های صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در شهرستان دزفول اظهار کرد: طرح تولید و بسته‌بندی خوراک دام بر پایه علوفه با ظرفیت پنج هزار تن به مرحله بهره‌برداری رسیده و در مراحل نهایی دریافت پروانه بهره‌برداری قرار دارد.

وی با تشریح اثرات اقتصادی این پروژه تصریح کرد: راه‌اندازی این واحد صنعتی، علاوه بر تقویت زنجیره تولید خوراک دام در منطقه، زمینه اشتغال مستقیم برای حدود ۲۵ نفر را فراهم خواهد کرد و یکی از محورهای راهبردی صنایع تبدیلی استان به شمار می‌رود.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان در ادامه به پیشرفت سایر پروژه‌های این مجموعه اشاره کرد و افزود: در کنار این واحد، طرح احداث سردخانه یک هزار تنی نگهداری محصولات کشاورزی و مجموعه سورت و بسته‌بندی سبزیجات و صیفی‌جات با ظرفیت ۶ هزار تن نیز با ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست؛ تکمیل این زیرساخت‌ها نقش کلیدی در کاهش خام‌فروشی، افزایش ارزش افزوده محصولات و رونق اقتصادی منطقه ایفا می‌کند.

هاشمی تأکید کرد: حمایت از توسعه صنایع تبدیلی و تقویت زیرساخت‌های فرآوری و بسته‌بندی محصولات راهبردی، از سیاست‌های محوری سازمان جهاد کشاورزی خوزستان برای ارتقای بهره‌وری و پایداری بخش کشاورزی استان است.

کد مطلب 6920339

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