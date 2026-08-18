احداث کارخانه خوراک دام و سردخانه در دزفول به ۹۰ درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سید یعقوب هاشمی ظهر امروز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص توسعه زیرساخت‌های صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در شهرستان دزفول اظهار کرد: طرح تولید و بسته‌بندی خوراک دام بر پایه علوفه با ظرفیت پنج هزار تن به مرحله بهره‌برداری رسیده و در مراحل نهایی دریافت پروانه بهره‌برداری قرار دارد.

وی با تشریح اثرات اقتصادی این پروژه تصریح کرد: راه‌اندازی این واحد صنعتی، علاوه بر تقویت زنجیره تولید خوراک دام در منطقه، زمینه اشتغال مستقیم برای حدود ۲۵ نفر را فراهم خواهد کرد و یکی از محورهای راهبردی صنایع تبدیلی استان به شمار می‌رود.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان در ادامه به پیشرفت سایر پروژه‌های این مجموعه اشاره کرد و افزود: در کنار این واحد، طرح احداث سردخانه یک هزار تنی نگهداری محصولات کشاورزی و مجموعه سورت و بسته‌بندی سبزیجات و صیفی‌جات با ظرفیت ۶ هزار تن نیز با ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست؛ تکمیل این زیرساخت‌ها نقش کلیدی در کاهش خام‌فروشی، افزایش ارزش افزوده محصولات و رونق اقتصادی منطقه ایفا می‌کند.

هاشمی تأکید کرد: حمایت از توسعه صنایع تبدیلی و تقویت زیرساخت‌های فرآوری و بسته‌بندی محصولات راهبردی، از سیاست‌های محوری سازمان جهاد کشاورزی خوزستان برای ارتقای بهره‌وری و پایداری بخش کشاورزی استان است.