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۲۲ شهریور ۱۴۰۰، ۱۳:۲۱

در شبانه روز گذشته؛

سیاهی کرونا در کرمانشاه پررنگ شد/۱۸فوتی دیگر براثر ابتلا به کرونا

سیاهی کرونا در کرمانشاه پررنگ شد/۱۸فوتی دیگر براثر ابتلا به کرونا

کرمانشاه- رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد کرونا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: در ۲۴ ساعت گذشته ۱۸ نفر براثر ابتلا به کرونا در کرمانشاه جان باختند تا مجموع جانباختگان به ۲ هزار و ۳۲۸نفر برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی ظهر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در شبانه روز گذشته ۱۴۲ بستری مبتلا به کرونا و ۱۶۶ مورد بیمار مثبت سرپایی در استان کرمانشاه شناسایی شدند.

وی افزود: هم‌اکنون یک هزار و ۴۸۴ بیمار مربوط به کرونا در مراکز درمانی استان کرمانشاه بستری هستند.

رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد مدیریت کرونا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: تعداد موارد فوت در اثر ابتلاء قطعی به ویروس کرونا در ۲۴ ساعت گذشته در استان کرمانشاه ۱۸ نفر است.

محمدی گفت: مجموع جان‌باختگان بر اثر ابتلاء به کرونا در استان کرمانشاه از ابتدای اپیدمی تاکنون، ۲ هزار و ۳۲۸ نفر رسیده است.

وی تصریح کرد: در ۲۴ ساعت گذشته ۳۱۱ بیمار جدید با علائم مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های استان کرمانشاه بستری شده و ترخیص ۳۱۵ نفر از بیمارستان پس از بهبودی انجام گرفته است.

کد مطلب 5303614

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