خسارت خشکسالی به ۳۵ درصد از سطح زیرکشت شالی گلستان

علی قلی ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای سال زراعی باتوجه‌به اینکه کشاورزان می‌دانستند که امسال با خشکسالی روبه‌رو هستیم سطح کشت نسبت به سال گذشته حدود ۳۰ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: بعضی‌ها نیز بی‌تدبیری کرده‌اند و بدون ارزیابی آب موردنیاز محصول شالی را کشت کردند و امروز تاوان تصمیم نادرست را پس می‌دهند و متأسفانه شاهد خشک‌شدن بخشی از شالیزارها هستیم.

ایمانی با اشاره به اینکه بخش اعظمی از شالیزارهای استان گلستان خشک شده خاطرنشان کرد: برخی کشاورزان که با آب‌های سطحی و چاه کم‌عمق شالی کشت کردند به دلیل عدم بارندگی، خشکی هوا و تبخیر زیاد سبب شده بخش اعظمی از این شالیزارها که حدود ۶۰ الی ۷۰ هزار هکتار بوده است ۳۰ تا ۳۵ درصد صدمه دید و خسارت سنگینی به کشاورز وارد شد.

وی یادآور شد: کشاورز زمین را آماده کرده، بذر را عمل‌آورده، نشا انجام داده و تا مرحله داشت هزینه کرده است و زمانی که به برداشت محصول نزدیک شده نتوانسته آب کافی برساند و این امر برای کشاورزان در هر هکتار شاید بالای ۲۰ میلیون تومان بر اساس هزینه کرد خسارت وارد شده است.

ایمانی اشاره کرد: البته اگر این خسارت را بر اساس برداشت محصول محاسبه کنیم برای کشاورز در هر هکتار ۱۰۰ میلیون تومان خسارت وارد شده که غیرقابل‌جبران است.

دبیر خانه کشاورز گلستان با اشاره به اینکه سطح کشت زمانی کمتر باشد شاهد افزایش قیمت هستیم، خاطرنشان کرد: سال گذشته قیمت شالی هشت الی ۱۰ هزار تومان بوده است اما امسال این رقم در شروع برداشت برنج‌های پرمحصول از ۱۴ هزار تومان آغاز شد و تا ۱۹ هزار تومان رسیده است.

وی با بیان اینکه قیمت برنج را شورای قیمت‌گذاری برای استان‌های مازندران و گیلان قیمت‌گذاری می‌کند و گلستان مشمول این قیمت‌گذاری نمی‌شود، تصریح کرد: در این شورا برنج دم سیاه، طارم، هاشمی قیمت‌گذاری نمی‌شود و تنها برنج‌های پرمحصول‌ها مانند ندا، شیرودی و خزر را قیمت‌گذاری می‌کنند.

ایمانی گفت: خرید تضمینی برنج در استان گیلان و مازندران انجام می‌شود و باتوجه‌به اینکه قیمت پایین‌تر از بازار است کشاورزان برنج را به دولت نمی‌فروشند و در بازار آزاد عرضه می‌شود.

دبیر خانه کشاورز گلستان افزود: برنج خارجی که از کیفیت کمتری نسبت به برنج داخلی برخوردار است، با توجه به بالا بودن قیمت دلار با قیمت بالا عرضه می‌شود و اگر بخواهیم مقایسه‌ای با برنج داخلی داشته باشیم باتوجه‌به هزینه‌های بالای تولید قیمت برنج داخلی منصفانه است.

وی با تاکید بر اینکه تولیدکننده‌ای که کار اقتصادی انجام می‌دهد باید سوددهی مناسب را داشته باشد، یادآور شد: قدرت خرید مردم بر اساس شرایط اقتصادی باید بالا رود تا توان خرید برنج و دیگر محصولات را داشته باشند.