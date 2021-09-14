جهش ۲۱ هزار واحدی بورس/ نماگر بازار، یک گام تا ۱.۵ میلیونی شدن

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز سه شنبه ۲۳ شهریور با رشد ۲۱ هزار و ۸۳۰ واحدی به رقم ۱ میلیون و ۴۹۶ هزار و ۹۵۵ واحد رسید.

شاخص هم وزن ۷ هزار و ۹۱۰ واحد افزایش نشان داد و جایگاه ۴۵۱ هزار و ۹۱۳ واحدی را کسب کرد.

امروز ۹۴۴ هزار فقره معامله به ارزش ۶.۱ هزار میلیارد تومان ثبت شد؛ ارزش کل بازار نیز بار دیگر در پایان معاملات امروز به ۶ هزار هزار میلیارد تومان بازگشت.

پالایشی‌ها و فولادی‌ها تأثیر مهمی در رشد امروز بازار داشتند.

شاخص فرابورس نیز اگرچه در ابتدای معاملات منفی بود اما با افزایش ۱۱۵ واحدی، توانست در جایگاه ۲۲ هزار و ۲۴۵ واحد بایستد.