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۲۳ شهریور ۱۴۰۰، ۲۰:۱۵

بازیکن جدیدی به تیم نفت مسجدسلیمان پیوست

بازیکن جدیدی به تیم نفت مسجدسلیمان پیوست

مسجدسلیمان- باشگاه نفت مسجدسلیمان یک بازیکن دیگر از تیم استقلال خوزستان را جذب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دغاغله مدافع چپ تیم استقلال خوزستان پس از توافق با محمد نظری مدیرعامل باشگاه نفت مسجدسلیمان به‌صورت رسمی به جمع شاگردان سید سیروس پورموسوی اضافه شد تا در کنار بهروز بارانی همبازی سابق در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور برای نماینده خوزستان به میدان برود.

همچنین مجتبی مقتدایی مدافع خوزستانی فصل گذشته نفت مسجدسلیمان امروز به تیم پدیده خراسان رضوی پیوست.

بیش از این محمد طیبی، میثم نقی‌زاده و حسن مرادی‌فر نیز در فصل نقل و انتقالات به نفت مسجدسلیمان پیوسته بودند و مهران امیری قراردادش را به مدت یک فصل دیگر تمدید کرد.

کد مطلب 5304866

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