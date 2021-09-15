محمد علی واقعی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سیاست وزارت آموزش و پرورش در سال جاری بازگشایی مدارس به صورت تدریجی برای حفظ سلامت دانش‌آموزان و معلمان و کادر اداری است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان‌جنوبی بیان‌کرد: در اولین گام مدارس کم جمعیت روستایی و عشایری که زیر ۱۵ نفر دانش‌آموزان دارند به صورت حضوری فعالیت خود را خواهند داشت و در گام‌های بعدی برای بازگشایی سایر مدارس برنامه‌ریزی می‌شود.

واقعی گفت: بازگشایی مدارس کم جمعیت از دو نظر قابل تأمل است که نخست در اینگونه مدارس می‌توان به راحتی مسائلی چون فاصله اجتماعی بین دانش‌آموزان را رعایت کرد و مشکلی از این نظر وجود نخواهد داشت.

وی ادامه‌داد: از جنبه دیگر در برخی از مدارس روستایی و عشایری دانش‌آموزان به اینترنت دسترسی ندارند و از این نظر برای عقب نماندن از درس و تحصیل فعالیت حضوری نقش تأثیرگذار و تعیین کننده‌ای در فرایند آموزش آنان دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان‌جنوبی گفت: ما در خراسان‌جنوبی برای بازگشایی مدارس آمادگی لازم را با رعایت تدابیری برای حفظ سلامت دانش آموزان داریم و اولویت مهمتری از سلامت فرزندان این سرزمین برای ما وجود نخواهد ندارد.

واقعی اظهار کرد: از این جهت هر زمان که ستاد ملی کرونا تصمیم بگیرد ما با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و موارد تضمین کننده سلامت دانش آموزان و معلمان مدارس را به صورت حضوری بازگشایی خواهیم کرد.

با بیان اینکه سرانه بهداشتی نیز به مدارس اختصاص خواهد یافت، یادآور شد: مدارس با این سرانه اقلامی چون مایع ضدعفونی کننده و صابون مایع خریداری خواهند کرد.