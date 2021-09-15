ضرورت اخذ گواهی استاندارد برای آسانسور دستگاه های اجرایی اردبیل

هاشم علایی در گفت و گو با خبرنگار مهر، به تعداد آسانسورهای نصب شده در استان به خصوص در دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و گفت: با توجه به استفاده روزمره مردم از این آسانسورها انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی نسبت به استانداردسازی و بازرسی ادواری آسانسورهای خود هرچه سریع‌تر اقدام نمایند.

وی بر نظارت دقیق کارشناسان این سازمان بر آسانسورهای فاقد گواهی بازرسی معتبر خبر داد و بیان کرد: در صورت عدم انجام سرویس و نگهداری مستمر و بازرسی ادواری سالانه، مسئولیت مستقیم حوادث و سوانح احتمالی بر عهده مالکین و مدیران ساختمان‌های دارای آسانسور می‌باشد.

مدیرکل استاندارد اردبیل از اجباری بودن اخذ گواهی بازرسی آسانسورهای برقی خبر داد و گفت: امکان استعلام پیامکی این مجوز وجود دارد و این اقدام از سوی سازمان ملی استاندارد ایران و در راستای تعیین اصالت گواهی نامه آسانسورها و تمامی کالاهای دارای پروانه استاندارد ایجاد شده است.

وی به شرایط و نحوه دریافت این گواهینامه اشاره کرد و افزود: شهروندان می‌توانند با ارسال شناسه ملی آسانسور به سامانه ۱۰۰۰۱۵۱۷ از اطلاعاتی مانند نام شرکت نصاب، نام شرکت بازرسی‌کننده، تاریخ آخرین تاییدیه بازرسی آسانسور و تاریخ انقضای آخرین گواهینامه بازرسی آسانسور خود آگاه شود.

مدیرکل استاندارد استان اردبیل تصریح کرد: صدور پایان کار در شهرداری‌های استان اردبیل منوط به صدور گواهی بازرسی آسانسور و نامه اداره کل استاندارد استان است.

مدیرکل استاندارد استان اردبیل اضافه کرد: مردم می‌توانند در صورت نارضایتی از عملکرد شرکت‌های بازرسی فنی تأیید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد ایران، مراتب را به صورت کتبی به اداره کل استاندارد استان اردبیل منعکس کرده و یا با شماره تلفن گویای ۱۵۱۷ و تلفن‌های ۸ -۳۳۷۴۱۱۵۷ تماس حاصل فرمایند.