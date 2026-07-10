فرشته ضرغامپور بویراحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نامگذاری شعار سال به نام «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی» از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، اظهار کرد: تحقق این شعار در گرو ارتقای کیفیت تولید، رعایت استانداردها و افزایش توان رقابتپذیری واحدهای تولیدی است که در نهایت به توسعه پایدار استان و کشور منجر خواهد شد.
وی با بیان اینکه تدوین، بازنگری و تجدیدنظر استانداردهای ملی از مهمترین وظایف سازمان استاندارد است، افزود: استانداردهای ملی هر پنج سال یکبار مورد بازنگری قرار میگیرند و مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی نیز پس از گذراندن دورههای آموزشی و کسب صلاحیت، ضمن نظارت بر فرآیند تولید، بهصورت مستمر دورههای بازآموزی را طی میکنند.
چهار هزار بازرسی در یک سال
مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به عملکرد این مجموعه در سال گذشته گفت: حدود ۳۵ نیروی استاندارد در استان وظیفه بازرسی از واحدهای تولیدی، نمونهبرداری، بررسی کیفیت محصولات و ارزیابی عملکرد مدیران کنترل کیفیت را بر عهده دارند.
وی ادامه داد: سال گذشته در مجموع چهار هزار بازرسی انجام شد که از این تعداد، یکهزار و ۳۳۷ مورد مربوط به اجرای «طرح امین» بوده است. در قالب این طرح، کالاهای مشمول استاندارد از سطح بازار خریداری و پس از انجام آزمایشهای تخصصی، در صورت مغایرت با استانداردهای ملی، اقدامات قانونی لازم انجام میشود.
ضرغامپور افزود: بازرسیها در ایام ماه مبارک رمضان و تعطیلات نوروز تشدید میشود و کالاهای پرمصرف بیش از سایر محصولات مورد نمونهبرداری و آزمایش قرار میگیرند که سال گذشته نیز ۴۲ قلم کالا بهصورت پایلوت در ایام نوروز بررسی شد.
هشدار درباره خرید طلای اینترنتی
وی با هشدار نسبت به خرید طلای اینترنتی گفت: شهروندان هنگام خرید مصنوعات طلا باید به علامت استاندارد، حرف اختصاصی استان و کد شناسایی طلاساز توجه کرده و روی مصنوعات استاندارد، عبارت G به همراه حرف استان و یک عدد درج شده است و خرید از منابع غیرمعتبر اینترنتی میتواند مخاطراتی برای مصرفکنندگان به همراه داشته باشد.
مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان همچنین بیان کرد: کد استعلام ۱۰۰۰۱۵۱۷ روی کالاهای مشمول استاندارد درج شده و مردم میتوانند با ارسال پیامک به این سامانه، اصالت کالا را استعلام کنند.
کالاهای فاقد استاندارد جمعآوری میشوند
وی یکی از مشکلات موجود را نبود شناسه و کد ملی برخی محصولات عنوان کرد و گفت: کالاهای فاقد نشان استاندارد از سطح بازار جمعآوری و معدوم میشوند که بخشی از این کالاها از سایر استانها وارد بازار کهگیلویه و بویراحمد میشوند، از اینرو توصیه میشود مردم در صورت امکان از تولیدات استاندارد واحدهای تولیدی داخل استان استفاده کنند.
ضرغامپور افزود: نتایج آزمایشهای انجامشده در سامانه مربوطه بارگذاری میشود و برای عموم قابل مشاهده است.
تنها یک پرونده به دادگاه رفت
وی با اشاره به روند رسیدگی به تخلفات اظهار کرد: سال گذشته ۹ کمیسیون تخصصی برگزار شد و از مجموع ۲۷ پرونده بررسیشده، تنها یک پرونده برای تعیین تکلیف به مرجع قضایی ارجاع شد و سایر موارد در کمیسیونهای مربوطه حلوفصل شدند.
مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تأکید کرد: علاوه بر بازرسیهای میدانی، شکایات مردمی نیز بررسی میشود و شهروندان میتوانند از طریق سامانه ۱۵۱۷ تخلفات مربوط به کالاهای فاقد استاندارد را گزارش دهند.
فقط ۱۲ نانوایی از حرارت غیرمستقیم استفاده میکنند
وی با اشاره به وضعیت نانواییهای استان گفت: استفاده از حرارت مستقیم بر کیفیت و سلامت نان تأثیر منفی دارد که در حال حاضر تنها ۱۲ نانوایی در استان از سیستم حرارت غیرمستقیم استفاده میکنند که پنج واحد از آنها در شهر یاسوج فعال هستند.
آسانسورهای ناایمن پلمب میشوند
ضرغامپور با تأکید بر اهمیت ایمنی آسانسورها اظهار کرد: آسانسورهای ادارات بهصورت مستمر مورد بازرسی قرار میگیرند و در صورت نداشتن استاندارد لازم، تا زمان رفع نواقص توسط شرکت نصاب پلمب خواهند شد.
وی با اشاره به اینکه گواهینامه استاندارد آسانسورهای اداری هر سه ماه بررسی و سالانه تمدید میشود، بیان کرد: شهرداریها نباید برای ساختمانهای خصوصی فاقد تأییدیه استاندارد آسانسور، پایانکار صادر کنند.
هشدار درباره شهربازیهای فاقد استاندارد
مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان با اشاره به بازرسی تجهیزات شهربازیها و اماکن تفریحی گفت: همکاری نکردن برخی مالکان این مراکز، یکی از چالشهای جدی در حوزه نظارت است که با توجه به خطرات احتمالی برای کودکان، از خانوادهها درخواست میشود تا زمان رفع نواقص، از مراجعه به شهربازیهای فاقد تأییدیه استاندارد خودداری کنند.
فرهنگ استاندارد از مدرسه آغاز میشود
وی از اجرای طرح «سفیران استاندارد» در مدارس خبر داد و گفت: در این طرح دانشآموزان با مفاهیم و علائم استاندارد آشنا شده و به عنوان سفیر استاندارد فعالیت میکنند تا فرهنگ استفاده از کالاهای استاندارد از سنین پایین نهادینه شود.
نظارت بر هتلها، خانه سالمندان و جایگاههای سوخت
ضرغامپور ادامه داد: نظارت بر نازلهای سوخت مایع، خدمات هتلها، اتاق مادر و کودک، خانههای سالمندان و همچنین کنترل کمیت کالاها در حوزه پیشبستهبندی از دیگر وظایف این ادارهکل است تا از کمفروشی و تضییع حقوق مصرفکنندگان جلوگیری شود.
وی درباره جایگاههای CNG نیز گفت: در حال حاضر امکان انجام آزمون این جایگاهها در استان وجود ندارد و بازرسیها با همکاری استانهای همجوار انجام میشود و موارد دارای اشکال پیگیری خواهد شد.
رسانهها؛ بازوی مطالبهگری و آگاهیبخشی
مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده کالاهای فاقد استاندارد یا هرگونه تخلف، از طریق سامانه ۱۵۱۷ موضوع را گزارش کنند.
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