به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، «اوله هانسن»، رئیس استراتژی کالا در ساکسو بانک در مصاحبه با ریا نووستی گفت: افزایش قیمت گاز طبیعی می‌تواند به جامعیت اقتصاد اتحادیه اروپا در مقیاس جهانی آسیب بزند.

قیمت‌های گاز اروپا اخیراً به علت حجم اندک ذخایر و سریع‌تر آمدن زمستان و همچنین افت عرضه روسیه به علاوه مشخص نبودن آینده پروژه خط‌لوله نورداستریم۲ به بالاترین رکورد تاریخ خود رسیده‌اند.

گازپروم روسیه پیش از این اعلام کرده بود آماده است تا به محض اینکه خط‌لوله جدید مجوزهای لازم اتحادیه اروپا را به دست آورد، صادرات گاز از آن را شروع کند. اما به علت اختلافات بین مقامات اروپا در مورد تأیید واردات گاز بیشتر از روسیه، این پروسه ممکن است چندین ماه طول بکشد.

تأخیر در این مجوزها قیمت هر ۱۰۰۰ متر مکعب گاز اروپا را ۹۷۰ دلار بالا برده است.

هانسن گفت: جهش قیمت گاز می‌تواند در زمستان پیش‌رو موجب قطعی برق اروپا شود.

به گفته وی اگر قیمت‌های گاز در آینده نزدیک افت نکند، آنگاه ریسک یک زمستان سخت همراه با قطعی مکرر برق و کاهش رقابتی بودن صنایع حساس به قیمت انرژی، بالا می‌رود.

هانس ادامه داد: صنایع حساس به قیمت برق که بیشتر در آلمان و فرانسه واقع شده‌اند بیش از همه آسیب خواهند دید.