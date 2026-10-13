کشف ۸۳ ماینر غیرمجاز در یک دامداری متروکه در شهرستان تفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد، محمدجواد جلیلی اظهار کرد: ۸۳ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز در یک دامداری متروکه در شهرستان تفت شناسایی و کشف شد.

وی گفت: در این عملیات که با همکاری سربازان گمنام امام زمان (عج)، پلیس امنیت اقتصادی و دادستان شهرستان تفت انجام شد، علاوه بر ضبط ۸۳ دستگاه ماینر، چهار نفر نیز در ارتباط با این پرونده دستگیر شدند.

وی با تشریح شگرد متخلفان برای سرقت انرژی گفت: در این پرونده، برق مورد نیاز ماینرها به صورت غیرمجاز و با انشعاب‌گیری مستقیم از کابل ترانس، پیش از کنتور و از طریق کابل‌کشی در زیر خاک تأمین می‌شد که اقدامی مصداقی از دست‌اندازی به حقوق عمومی و تاراج انرژی برق است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد با بیان اینکه مصرف این مرکز غیرمجاز حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار کیلووات‌ساعت در سال برآورد شده است، افزود: این میزان مصرف با نیاز سالانه حدود یک‌هزار خانوار برابری می‌کند که بار مالی و فنی سنگینی را به شبکه تحمیل کرده است.

جلیلی تأکید کرد: دست‌اندازی غیرمجاز به شبکه برق، تضییع حقوق سایر مشترکین محسوب می‌شود و شرکت توزیع برق استان یزد با جدیت تمام و با همکاری مراجع قضایی و انتظامی، نسبت به شناسایی و برخورد قاطع با مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز در سطح استان اقدام خواهد کرد.