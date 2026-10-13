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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۸

کشف ۸۳ ماینر غیرمجاز در یک دامداری متروکه در شهرستان تفت

کشف ۸۳ ماینر غیرمجاز در یک دامداری متروکه در شهرستان تفت

یزد - مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد از کشف ۸۳ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز در یک دامداری متروکه در یکی از روستاهای شهرستان تفت در استان یزد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد، محمدجواد جلیلی اظهار کرد: ۸۳ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز در یک دامداری متروکه در شهرستان تفت شناسایی و کشف شد.

وی گفت: در این عملیات که با همکاری سربازان گمنام امام زمان (عج)، پلیس امنیت اقتصادی و دادستان شهرستان تفت انجام شد، علاوه بر ضبط ۸۳ دستگاه ماینر، چهار نفر نیز در ارتباط با این پرونده دستگیر شدند.

وی با تشریح شگرد متخلفان برای سرقت انرژی گفت: در این پرونده، برق مورد نیاز ماینرها به صورت غیرمجاز و با انشعاب‌گیری مستقیم از کابل ترانس، پیش از کنتور و از طریق کابل‌کشی در زیر خاک تأمین می‌شد که اقدامی مصداقی از دست‌اندازی به حقوق عمومی و تاراج انرژی برق است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد با بیان اینکه مصرف این مرکز غیرمجاز حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار کیلووات‌ساعت در سال برآورد شده است، افزود: این میزان مصرف با نیاز سالانه حدود یک‌هزار خانوار برابری می‌کند که بار مالی و فنی سنگینی را به شبکه تحمیل کرده است.

جلیلی تأکید کرد: دست‌اندازی غیرمجاز به شبکه برق، تضییع حقوق سایر مشترکین محسوب می‌شود و شرکت توزیع برق استان یزد با جدیت تمام و با همکاری مراجع قضایی و انتظامی، نسبت به شناسایی و برخورد قاطع با مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز در سطح استان اقدام خواهد کرد.

کد مطلب 6976402

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