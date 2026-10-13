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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۰

مشاهده پلنگ در منطقه بندپی نوشهر؛ هشدار محیط زیست به ساکنان محلی

مشاهده پلنگ در منطقه بندپی نوشهر؛ هشدار محیط زیست به ساکنان محلی

نوشهر -در پی مشاهده یک قلاده پلنگ در منطقه بندپی نوشهر، نیروهای حفاظت محیط زیست در محل حضور یافته و به ساکنان محلی بر ضرورت رعایت فاصله از این گونه ارزشمند هشدار دادند.

قاسم مقیمی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست نوشهر در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشاهده یک قلاده پلنگ در منطقه بندپی اظهار کرد: با توجه به وجود زیستگاه‌های طبیعی در محدوده بندپی و نجاردۀ نوشهر و مجاورت این مناطق با سکونتگاه‌های انسانی، احتمال مواجهه مردم با حیات‌وحش و بروز تعارض میان انسان و گونه‌های جانوری وجود دارد.

وی افزود: نیروهای حفاظتی محیط زیست با همکاری همیاران بومی، اقدامات مراقبتی و اطلاع‌رسانی را با هدف کاهش احتمال بروز حوادث و حفظ امنیت مردم و حیات‌وحش در دستور کار قرار داده‌اند.

مقیمی از ساکنان منطقه خواست از نزدیک شدن به پلنگ، تحریک یا تعقیب آن و استفاده غیرضروری از سگ در محدوده زیستگاه و مسیرهای احتمالی تردد این حیوان خودداری کنند.

وی همچنین بر ضرورت حفظ آرامش در زمان مشاهده این گونه تأکید کرد و از مردم خواست ضمن رعایت نکات ایمنی، از هرگونه اقدام خودسرانه برای نزدیک شدن یا مواجهه با حیوان پرهیز کرده و موضوع را به نیروهای محیط زیست اطلاع دهند.

حضور گونه‌هایی مانند پلنگ در محدوده‌های طبیعی نزدیک به سکونتگاه‌های انسانی، ضرورت افزایش آگاهی عمومی درباره نحوه مواجهه ایمن با حیات‌وحش و حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی را دوچندان می‌کند.

کد مطلب 6976405

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